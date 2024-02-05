超級盃6.5萬觀眾擠滿體育場 如廁將成大問題

數以萬計觀眾聚集賭城，觀看超級盃比賽，如廁將成大問題。(美聯社)

本周日，6萬5000名球迷將擠滿拉斯維加斯忠實體育場(Allegiant Stadium)，觀看全美最受矚目的運動賽事─美式足球超級盃 決賽。大部分觀眾都是在比賽中場時間去上廁所，要設計一個可容納成千上萬人同時使用的洗手間，誠可謂大學問，其中不僅涉及法律、建築法規，連性別政治也牽扯其中。

有線電視新聞網(CNN)報導，大排長龍等著上洗手間，被建築界稱為「摩擦點」，而且代價可能貴得超乎想像。超級盃門票目前飆到9800元，意味花15分鐘等候上廁所，就會讓觀眾損失612元。

此外，如廁拖太久，也可能壓縮粉絲光顧紀念品店、酒吧及小吃攤的時間，影響體育場的收入。

那麼體育場洗手間有沒有研究出因應之道？首先，各州建築法規都要求場館必須按人均設置一定數目的洗手間。在內華達州，與忠實體育場同級的場館每120名男子和每60名女子就要有一個馬桶座。金斯勒設計與建築公司(Gensler)首席建築師埃梅特(Jonathan Emmett)表示，這個數字幾乎是下限，大多數現代場館的洗手間數目遠高於此。

除了馬桶數目，洗手間的設計也可改善使用者流動率；大量的小型如廁空間要比少數大型洗手間更理想。

步行距離也很重要，不管是小吃攤還是洗手間，數量要盡可能多、距離要盡可能接近使用者，才不必走上大老遠才找得到廁所。

大型洗手間往往有其他不利之處。一些老舊場館常出現大排長龍等著上大間廁所，但經常很多馬桶空無人用，原因在人們視線不佳，或者沒有清晰的路線，要找到沒人用的馬桶間很難，效率很差。

以往許多劇場、機場及公共建築，經常可看到女廁前大排長龍，但男廁前則空蕩蕩，這種狀況直到近幾年才有改善。較新的多功能場館可容納不同類型的集會，吸引不同客層，廁所就必須反映彈性。忠實體育場主要舉辦運動賽事，大多數來賓是男性，但泰勒絲 (Taylor Swift)演唱會下周也將在此地舉行，屆時大多數來賓都是少女。

伊利諾大學建築學教授凱薩琳‧安東尼(Kathryn Anthony)表示，廁所不僅攸關公共衛生，還是人權課題，目前學界的焦點在於讓男女等候廁所的時間要一樣公平。