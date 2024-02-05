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今年超級盃觀眾數料創新高 廣告30秒要價650萬全賣光

記者胡玉立／綜合報導
今年的超級盃電視廣告，每30秒就要花650萬元。圖為世界杯足球明星梅西為一個啤酒品牌做廣告。(美聯社)
今年的超級盃電視廣告，每30秒就要花650萬元。圖為世界杯足球明星梅西為一個啤酒品牌做廣告。(美聯社)

對許多人來說，超級盃是一場長達三小時的廣告秀，中間偶爾穿插一場美式足球賽。熟悉廣告銷售的消息人士透露，2月11日當天30秒超級盃廣告索價在650萬至700萬元之間；負責轉播超級盃的哥倫比亞廣播公司(CBS)在1日媒體電話會議上表示，廣告檔次已售罄。

紐約大學斯特恩商學院行銷學教授哈達特(Paul Hardart)對有線電視新聞網(CNN)表示，今年觀眾將會注意到超級盃廣告「顯著轉變」，人工智慧(AI)、加密貨幣等科技不再吃香，轉為更多「消費者日常生活使用的傳統商品」。

哈達特說，由於廣告價格太昂貴，口袋夠深、財力雄厚的知名品牌才能分到一杯羹，以前較小型公司如FTX或Coinbase等試圖「透過超級盃廣告提高知名度或建立某種形式合法性 」的情況不再。

迄今為止，大部分傳統廣告商都已公布了他們的超級盃宣傳計畫，其中包括百威啤酒(Budweiser)、州農保險(State Farm)、奧利奧餅乾、寶馬(BMW)汽車、DoorDash送餐平台，甚至還有Hellman's蛋黃醬，大都是家喻戶曉的品牌。

由於流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)預料極可能會從日本東京趕回賭城為男友凱爾西 (Travis Kelce)所屬的堪薩斯城酋長隊加油，她的明星效應讓今年的超級盃更加受人注目，特別是對那些過去並不喜歡看美式足球比賽的人而言。

哈達特預測：「兩支知名且深受喜愛的球隊比賽，再加上泰勒絲的出席，可能會讓超級盃觀眾人數創下新高。泰勒絲的出現甚至可能會對觀眾人口結構產生重大影響。」包括e.l.f. Cosmetics和法國萊雅集團（L'Oreal）的NYX等化妝品牌，都首次購買了超級盃廣告；多芬沐浴露也在時隔近20年後，重返超級盃廣告行列。

預計今年超級盃將有逾1億1000萬人收看。

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