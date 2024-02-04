WSJ：美軍還擊行動 不如加薩停火有效

圖為大批巴勒斯坦支持者1月在華府國會前抗議，要求華府停止支持以色列。(美聯社)

以色列 與哈瑪斯組織在加薩 開戰，凸顯了美國在中東地區的影響力正在式微，而且阻止不了區域內反美反以民兵組織襲擊美軍基地，儘管美國空襲伊拉克及敘利亞的親伊朗 民兵總部作為報復。

美國在中東經營多年，卻落得如此結果，華爾街日報3日分析認為，美國特殊的地緣政治戰略是禍亂根源，美軍打擊報復行動不如加薩停火更有效。

自去年10月加薩戰爭爆發以來，美國與區域內親伊朗民兵組織的衝突風高浪尖，且不斷升級，這些組織迄今已對駐伊拉克和敘利亞的美軍發動超過160多次襲擊。

黎巴嫩真主黨(Hezbollah)先在以色列北部邊境與以色列交火，繼後葉門叛軍「青年運動」(Houthi)組織持續襲擊航經紅海的商船，儘管美國及英國空襲「青年運動」控制的葉門地區，但紅海襲擊未有停止，標誌著加薩衝突的戰火外溢風險。

兩個組織警告，只有以色列停止在加薩的戰爭，他們才會暫停敵對攻擊行動。

這兩個組織加上哈瑪斯、敘利亞巴夏爾．阿塞德政府、以及背後的伊朗，已成為反對美國及西方的「抵抗軸心」。

伊朗盟友現已成為整個地區政治結構的一部分：加薩固然是由哈瑪斯控制；在黎巴嫩，真主黨既是政黨，又被視為抵抗以色列襲擊的主要保障；再到葉門，「青年運動」占領了首都成為事實上的政府。

研究中東地區的專家認為，要徹底削弱德黑蘭透過「抵抗軸心」向區內投射力量的能力，不僅僅是軍事打擊伊拉克及敘利亞，而是實現真正的停火。

南卡州克萊姆森大學歷史學者阿齊茲(Arash Azizi)認為，美國對軸心國家政策的失敗，在於它從未有長期戰略，認真的與區內夥伴合作，以應對伊朗影響力及軸心國家的崛起。