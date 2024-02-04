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眾院共和黨奇招 軍援以色列、亞太「單獨成案」

記者胡玉立／綜合報導
共和黨籍眾院議長強生2日表示眾院共和黨團會議議決軍援以色列，單獨成案，不再與國稅局改革案掛鉤。此舉將與民主黨掌握的參院軍援以色列法案衝突難解。(美聯社)
共和黨籍眾院議長強生2日表示眾院共和黨團會議議決軍援以色列，單獨成案，不再與國稅局改革案掛鉤。此舉將與民主黨掌握的參院軍援以色列法案衝突難解。(美聯社)

眾院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)3日宣布，共和黨團將提案撥款176億元，加強以色列軍事防禦系統並支援當地美軍人員和公民。共和黨這項出人意料的提案，將軍事援助以色列和亞太地區的經費單獨成案，與民主黨掌控的參院另一結合邊境安全及援外經費案「打對台」，預料將引發參眾兩院激烈對決。

倘若強生宣布的法案本周在眾院通過，該案將是眾院在兩個月內提交參院的第二項法案。

與前一版本法案不同的是，此案增加軍援以色列33億元，但拿掉原有獲得眾院共和黨人支持、但參院不認同的國稅局爭議經費的內容。該案還拿掉原有邊境安全經費。

強生3日在寫給共和黨團的信中指出：「參院將不再有藉口反對迅速通過對我們盟友的關鍵支持。」

強生表示，這兩個月，全球各界目睹美軍遭受攻擊、美國對敘利亞和伊拉克境內伊朗目標的報復襲擊，以及以色列和哈瑪斯正在進行的戰爭，這些都是立即優先向當地提供外援的理由；是否稍後再考慮更全面的補充方案，值得思量。

參院預訂本周公布補充方案並進行表決；該補充方案提供經費給控制美墨邊境歷史性移民潮的新措施，並且符合拜登總統提出1060億元援助烏克蘭、以色列及印太地區的要求。

前總統川普一直指示共和黨議員在2024年總統大選前投票反對任何邊境安全措施；此舉相對讓參院提案獲得更強烈支持。強生則已表示他反對參院法案。

值得注意的是，眾院提案並沒有為烏克蘭提供任何軍援經費，凸顯眾院共和黨多數派對烏克蘭的支持大幅減少。

眾院法案將提供97億元補充以色列各種飛彈和防禦系統，允許以色列透過外國軍事融資計畫，快速獲得先進武器系統和其他國防服務，並將提高火砲彈藥生產。另外77億元將美國補充的國防庫存運往以色列和支援當地軍事行動。另外2億元將用於保護美國人員，必要時協助美國公民撤離。

以色列 眾院 參院

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