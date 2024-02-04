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民調：半數美國人認以軍加薩行動過激

編譯廖振堯／綜合3日電
圖為2023年11月大批巴勒斯坦支持者抗議，要求華府停止支持以色列。（美聯社）
圖為2023年11月大批巴勒斯坦支持者抗議，要求華府停止支持以色列。（美聯社）

「亞太裔數據」(AAPI Data)與美聯社－NORC本周發布的調查結果顯示，愈來愈多美國成年人認為以色列在加薩的軍事行動太過火；近半的亞太裔成年人則認為，美國對巴勒斯坦的支持不夠。

Axios報導，1月接受此調查的美國成年人中有50%認為以色列攻擊加薩的行動過激，相較於去年11月時僅有40%；只有31%的人認為以色列的軍事行動「大致正確」，也低於去年11月的38%。

民眾對以色列的觀感也逐漸下滑，僅35%認為以色列是與美國有共同利益和價值觀的盟友，較去年11月的44%下滑，但最終與以哈戰前、2023年8月民調中的水準相似。

拜登處理戰爭的支持率已降至31%，比去年12月低6個百分點，其中民主黨選民降幅更大，從去年12月的59%下降到1月的46%。共和黨選民的支持率反而上升3個百分點，但也僅達21%。

拜登在以哈議題上已經左支右絀，「亞太裔數據」創辦人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)更點出，如果忽視亞太裔社區的聲音，拜登和民主黨恐面對更多麻煩。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拉馬克里希南稱許多亞太裔「挺巴」立場的因素之一可能是許多亞太裔都經歷過殖民歷史，且自認是少數民族或群體，「他們有額外動力去同情巴勒斯坦人，找到同為受壓迫人民的感受。」

雖然調查中近一半的亞太裔認為美對巴支持不夠，但拉馬克里希南強調調查結果並未顯示全面支持巴勒斯坦的立場。40%的人仍視以色列為合作夥伴但與美國的利益和價值觀不同；另外36%的人認為以色列是盟友。拉馬克里希南稱，這顯示出亞太裔展現的並不是反以色列情緒，而可能是擔憂加薩人道主義危機、希望確保巴勒斯坦平民的生命和安全。

該調查也揭示一些世代差異，60歲及以上的亞太裔更有可能將以色列視為盟友，達50%；年輕的亞太裔僅32%。拉馬克里希南稱，拜登競選活動可能會在一些關鍵州失利。

以色列 拜登 巴勒斯坦

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