1月就業大增35.3萬人 意外多1倍 3月降息渺茫

聯邦勞工部2日公布1月就業人口統計，就業人數意外大增35萬3000人，遠高於市場，失業率則維持在3.7%，也略優預期的3.8%，顯示全美經濟強勁發展，各地都在招工聘才。(美聯社)

美國經濟強勁發展！勞工部 2日公布美國1月非農就業 統計報告，就業人數大增35萬3000人，遠高於市場預估的18萬5000人，失業率則維持在3.7%，也略優於預期的3.8%；儘管利率維持高檔，但勞動市場保持韌性，就業人口持續增加，有助未來數月的經濟健康成長，卻也降低了聯準會 近期降息的可能性。

勞工部勞工統計局報告指出，薪資成長也表現強勁，平均時薪成長0.6%，是預期的兩倍，年增4.5%，遠高於預期的4.1%。在薪資上漲的同時，平均工時下降至34.1小時，減少了0.2小時。

本月各產業就業成長平均，但健康照護、專業和商業服務就業成長最多，達7萬4000人；其他重要貢獻者包括醫療保健的7萬人、零售業的4萬5000人、政府部門的3萬6000人、社會援助的3萬人和製造業的2萬3000人。

彭博資訊報導，強勁的就業報告也解釋了美國消費支出何以保持強勁，並讓美國經濟持續走在擴張的路上。

一月新增就業人數超出預期，勞動市場依舊穩健。（路透）

報告也指出，12月就業成長比初值要好得多。本月新增33.3萬人，較最初預估上修11.7萬人。11月人數也上修至18.2萬人，比初值高出9000人。

雖然就業報告展示出美國經濟的韌性，但它也可能引發人們對聯準會多久能夠降息的疑問。

經濟學者表示，元月就業報告超強，且去年底的就業人數增量也大幅上修，工資升幅更明顯擴大，顯示就業將繼續支持消費支出，經濟可望持續擴張，潛在的通膨威脅也並未解除；隨著聯準會尋求放鬆貨幣政策，經濟、就業和通膨動態使情況變得複雜。

聯準會本周再次維持基準短期借貸成本穩定，並表示可能提前降息，但現在1月就業數據強勁，預料聯準會提前於3月降息的可能性益發渺茫。

經濟學家和政策制訂者密切關注就業數據，以了解整體經濟的發展方向。最近一些引人注目的裁員引發人們對強勁招聘趨勢究竟能維持多久的質疑。

然而，更廣泛的裁員數據，例如勞工部關於首次申請失業救濟金人數的報告，顯示公司在勞動市場如此緊張的情況下猶豫是否要解雇員工。

國內生產毛額(GDP)的成長率也超出預期。第四季GDP以年率計算強勁成長3.3%，結束普遍預測經濟衰退的一年。雖然聯準會進一步提高利率以降低通膨，但經濟還是出現成長。

亞特蘭大Fed分行的GDPNow追蹤器預計2024年第一季將成長4.2%，但目前可供參考的的數據有限。

隨著聯準會尋求放鬆貨幣政策，經濟、就業和通膨動態使情況變得複雜。聯準會本周再次維持基準短期借貸成本穩定，並表示可能提前降息，但要等到通膨顯示出進一步降溫的跡象。