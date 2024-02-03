通膨冷卻…食物雜貨費卻狂飆
過去一年來，無論汽油、二手車乃至醫療保險費價格全部都見回跌，唯獨三餐食物費用(grocery)依舊居高不下，讓民眾、尤其是弱勢族群深受其苦，恐不利於拜登總統爭取連任。
華盛頓郵報2日報導，過去四年來，食物價格上漲25%，超過同期通膨率19%，對國人財務構成沉重負擔，根據雅虎財經/益普索(Yahoo Finance/Ipsos)去年11月民調，三分之二受訪者認為食物雜價格高漲讓人吃不消，遠比任何開銷高出逾50個百分點。
自疫情開始出現的勞動力短缺、供應鏈中斷加上禽流感等各種天災人禍等無法控管的因素，導致食物價格居高不下，加上消費需求強勁，有利於大型連鎖賣場維持高價。
根據左派智庫Groundwork Collaborative統計，食物價格上漲近三成包括牛肉、雞肉、水果、蔬菜和零食等五大類食品，不過漲幅已經減緩，從前年11.8%降至去年的1.3%，聯邦農業部也預估今年價格將下降0.4%。
科羅拉多州立大學(Colorado State University)農業經濟學教授蒂爾馬尼(Dawn Thilmany)直言：「我認為很多人在等候價格恢復至過去所謂的『正常』，但除了雞蛋之類，再也不會看到價格回跌，只會看到價格趨於穩定，大概就是這樣了。」
同時通膨也導致國人學會精打細算，消費習慣也隨之改變，鳳凰城數據分析師瓦特勞斯(Quentin Vaterlaus)家庭收入自2019年以來增加40%，為採買高品質食物，去年每周在賣場採購金額逾6000元，高於2019年約3500元，比疫情前增加70%，他說：「我們更懂得貨比三家，每周查看特價商品，只買打折或需要的商品。」
根據統計，富裕家庭的伙食雜物支出占比僅8%，相較之下，低收入家庭占比卻高達31%，顯示食物雜貨費高漲對經濟弱勢者更是雪上加霜。
蒙大拿州海倫娜市(Helena)23歲單親媽媽桑德斯(Jasmine Sanders)得打兩份工，同時依賴每個月200元食物券，才能勉強餵飽兩個年幼子女，對於未來深感擔憂，其政治立場也開始轉變，她說：「眼看通膨持續帶動物價上漲，川普有意提升弱勢族群的經濟，會是更好的人選」。
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