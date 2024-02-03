川普前顧問認了「經濟衰退」預測錯誤 讚拜登領導比預期好

前川普總統經濟顧問庫德洛過去三年一直批評拜登的經濟政策失敗，唱衰經濟，但他最近改口，承認對經濟發展判斷錯誤。(美聯社)

長期批評拜登 政府經濟政策的前總統川普任內的白宮 經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)2日承認，他早前預測美國經濟衰退即將到來是錯誤的；他說在拜登總統領導下，經濟表現較預期好得多。

現在是福斯商業網路(Fox Business Network)主持人的庫德洛，在福斯新聞的「美國報導」(America Reports)節目中，對錯誤預測經濟前景「致歉」。

他說，「我對經濟放緩和經濟衰退的看法是錯誤的，整個經濟預測界也是如此。」

聯邦商務部1月25日的報告指出，美國上季國內生產毛額(GDP)成長3.3%，超出預期。之後拜登一直利用最新數據大肆宣揚，認為這是其政府的勝利，並證明他的經濟政策有效地保持經濟運轉，協助經濟在疫情後復甦。

庫德洛在評論這個最新GDP數據及拜登的反應時表示：「如果我是他，也會大吹特吹。」

拜登上星期發聲明說，美國經濟在過去一年增長了3.1%，同時新增270萬個就業 崗位，核心通膨率回落至大流行前的基準水平；又說現在的工資、財富和就業都比大流行之前更高，對美國家庭及勞工來說是個好消息。

除了在福斯新聞節目承認誤判經濟之外，庫德洛1日在自己的節目中說，沒有人對2023年的預測是正確的，無人預計2023年下半年的成長率將超過3%；他也表示，預測與實際發生的情況出現相反，是預測者和經濟學家必須研究的課題。

由於即將舉行的總統選舉，美國經濟狀況問題將起著至關重要作用，因此拜登肯定藉此繼續吹捧自己的政策。

經濟狀況轉佳，消費者信心指數從12月的108升至1月的115，是2021年12 月以來的最高水平，但仍未能刺拜登在民調的支持度。儘管如此，選民也開始注意拜登的經濟政策。