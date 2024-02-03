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川普前顧問認了「經濟衰退」預測錯誤 讚拜登領導比預期好

編譯盧炯燊／綜合2日電
前川普總統經濟顧問庫德洛過去三年一直批評拜登的經濟政策失敗，唱衰經濟，但他最近改口，承認對經濟發展判斷錯誤。(美聯社)
前川普總統經濟顧問庫德洛過去三年一直批評拜登的經濟政策失敗，唱衰經濟，但他最近改口，承認對經濟發展判斷錯誤。(美聯社)

長期批評拜登政府經濟政策的前總統川普任內的白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)2日承認，他早前預測美國經濟衰退即將到來是錯誤的；他說在拜登總統領導下，經濟表現較預期好得多。

現在是福斯商業網路(Fox Business Network)主持人的庫德洛，在福斯新聞的「美國報導」(America Reports)節目中，對錯誤預測經濟前景「致歉」。

他說，「我對經濟放緩和經濟衰退的看法是錯誤的，整個經濟預測界也是如此。」

聯邦商務部1月25日的報告指出，美國上季國內生產毛額(GDP)成長3.3%，超出預期。之後拜登一直利用最新數據大肆宣揚，認為這是其政府的勝利，並證明他的經濟政策有效地保持經濟運轉，協助經濟在疫情後復甦。

庫德洛在評論這個最新GDP數據及拜登的反應時表示：「如果我是他，也會大吹特吹。」

拜登上星期發聲明說，美國經濟在過去一年增長了3.1%，同時新增270萬個就業崗位，核心通膨率回落至大流行前的基準水平；又說現在的工資、財富和就業都比大流行之前更高，對美國家庭及勞工來說是個好消息。

除了在福斯新聞節目承認誤判經濟之外，庫德洛1日在自己的節目中說，沒有人對2023年的預測是正確的，無人預計2023年下半年的成長率將超過3%；他也表示，預測與實際發生的情況出現相反，是預測者和經濟學家必須研究的課題。

由於即將舉行的總統選舉，美國經濟狀況問題將起著至關重要作用，因此拜登肯定藉此繼續吹捧自己的政策。

經濟狀況轉佳，消費者信心指數從12月的108升至1月的115，是2021年12 月以來的最高水平，但仍未能刺拜登在民調的支持度。儘管如此，選民也開始注意拜登的經濟政策。

拜登 就業 白宮

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