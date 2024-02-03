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川普任內徵關稅 輸了經濟、贏了政治

記者顏伶如／綜合報導
圖為前總統川普2019年在白宮內閣會議中以圖表說明發動關稅措施。(路透)
圖為前總統川普2019年在白宮內閣會議中以圖表說明發動關稅措施。(路透)

非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research，NBER)最新公布的系列工作報告指出，前總統川普任內對中國及其他美國貿易夥伴開徵關稅，雖然未能將就業機會帶回美國，卻獲得選民高度支持，讓共和黨選情加分，川普關稅政策的結果既是政治成功，也是經濟失敗。

「全國經濟研究所」根據產業就業數據進行分析發現，2018年起川普對外國金屬、洗衣機及其他中國進口商品開徵關稅，但對受到影響的美國產業來說，整體職缺並沒有因此增減。

報告指出，川普關稅措施引來其他國家祭出關稅報復美國商品，賣到海外的美國商品因此變貴，對美國就業造成負面衝擊，如此現象在農業方面尤其明顯：出口大豆、棉花、高粱到中國的美國農民，面臨北京開徵最高25%的關稅打擊。

川普政府對於受到影響的農民提供補助，2018年至2019年間累計補貼達230億元。然而，政府內部評估報告指出，經濟專家認為，補貼措施並不均等，農民遭受關稅衝擊僅獲得部分程度的紓困。

報告指出，從總統選舉及國會選舉結果看來，居住在受到關稅最大衝擊幾州的選民，特別是中西部以及南部地區，在2020年大選時投票傾向於支持川普。這些地區的選民立場較少偏向民主黨，投票時比較支持共和黨籍候選人出任國會議員。

「全國經濟研究所」在報告中指出，當地就業環境因為關稅、農民補助出現正面效果的地區，共和黨選舉基本盤因此變得壯大，其他國家實施報復關稅雖讓共和黨支持度減少，但影響幅度不大。

報告指出，經濟學者認為，居住地區先前十年間受到中國經濟競爭影響最顯著的選民，較常把川普關稅政策視為「政治團結」(political solidarity)的象徵，而不是看重就業市場面臨的實際後果。

前總統川普任內對中國及其他美國貿易夥伴開徵關稅，雖然未能將就業機會帶回美國，卻獲...
前總統川普任內對中國及其他美國貿易夥伴開徵關稅，雖然未能將就業機會帶回美國，卻獲得選民高度支持，讓共和黨選情加分。（美聯社）

關稅 川普 就業

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