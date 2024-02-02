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紐時：共和黨忽略政府移民權限 梅奧卡斯彈劾案有大漏洞

記者顏伶如／綜合報導
專家指出，眾院提出的梅奧卡斯彈劾案，忽略了聯邦政府的移民權限。圖為國安部長梅奧卡斯。(美聯社)
專家指出，眾院提出的梅奧卡斯彈劾案，忽略了聯邦政府的移民權限。圖為國安部長梅奧卡斯。(美聯社)

共和黨議員占多數的眾院國土安全委員會31日以國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)未能落實移民法，為由通過彈劾案，下周將送全院表決30日；但紐約時報分析，彈劾事由忽略了政府掌握移民權限，法律賦予梅奧卡斯龐大的裁量權，得以決定如何處理移民問題。

眾院國土安全委員會31日表決時，兩黨態勢分明，共和黨一面倒支持彈劾，指責梅奧卡斯無法防止大批無證客進入美國；梅奧卡斯若被彈劾將成為過去148年來美國歷史上第二位遭彈劾的內閣首長。不過，梅奧卡斯遭共和黨指控的彈劾事由，其實只是聽從拜登總統命令行事而已。

憲法學者、前任國土安全部長以及前總統川普的幾位前任法律顧問都說，梅奧卡斯並未做出達到「嚴重犯罪與輕罪」(high crimes and misdemeanors)程度的罪名，但共和黨眾議員還是持續推動彈劾程序。共和黨聲稱，梅奧卡斯沒有落實某些層面的移民法規已構成憲法犯罪。

紐約時報分析，但以美國來說，總統及內閣部長對於邊境管控原本就掌握龐大權限，梅奧卡斯並沒有任何越權情事，對於如何拘留移民、何時拘留，聯邦政府握有龐大權限，因此共和黨彈劾案有重大漏洞。

根據法律規定，梅奧卡斯有權決定哪些移民將優先遭到拘留，為數量有限的床位做出分配，讓移民進入數量龐大的移民法院待審積案排隊。

另外，美國「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)賦予行政機關假釋權，能讓移民以人道理由在美國暫時生活及工作，川普、歐巴馬、布希(George W. Bush)等前任總統都曾利用假釋權讓某些處境脆弱的移民留在美國。

特別是針對邊境地區「運作管制」(operational control)意義為何，梅奧卡斯與共和黨意見相左。

梅奧卡斯2022年作證時根據邊境巡邏隊版本解釋「運作管制」，遭共和黨批評與2006年通過的安全圍欄法(Secure Fence Act)不同。

而且，民主黨、憲法學者、前任國土安全部長都不贊成彈劾梅奧卡斯。

專家指出，眾院提出的梅奧卡斯彈劾案，忽略了聯邦政府的移民權限。圖為川普主張的封鎖...
專家指出，眾院提出的梅奧卡斯彈劾案，忽略了聯邦政府的移民權限。圖為川普主張的封鎖邊界政策。(路透)

移民 彈劾 共和黨

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