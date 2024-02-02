眾院通過法案 無證客酒駕優先遣返

眾院通過法案，無證移民若觸犯酒駕，可能無法合法留在美國。圖為公路警察攔檢。(美聯社)

美國境內的非公民在某些情況下可因酒駕(DUI)被遣返 ，但州法律有時和聯邦法律衝突，使某些移民案件可不用考慮過去的酒駕前科，也使輕微酒駕有理由上訴驅逐出境和禁止調整身分的判決；對此眾院1日以274票對150票通過一項法案，加強防止酒駕定罪的非公民移民或驅逐出境。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登政府的「優先執法對象」原則指示移民官員哪些對象應先被遣返，包括被視為公共安全、邊境安全或國安威脅的人，但遭共和黨 大力批評，認為應特別列出酒駕為驅逐理由。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)在該法案的預覽報告指出，「鑑於犯罪的嚴重性和潛在的致命後果，人們可能以為非法移民 被發現酒駕後會被遣返並被禁止重新入境，但不幸的是情況並非總是如此。」

福斯新聞網(Fox News)報導，上個月就有一名薩爾瓦多無證客被指控酒駕撞死一對母子，而他已被遣返四次。共和黨阿拉巴馬州眾議員穆爾(Barry Moore)表示，美國每45分鐘就有一人因駕駛意識不清而死亡，「我的選民中便有一對新婚夫婦因一名非法移民酒後駕車而失去性命。」

在投票中，全體共和黨人共215位、59位民主黨人支持該法案。共和黨眾院議長強森(Mike Johnson)自10月上任以來，一直將邊境問題作為關注核心，多次抨擊拜登的政策加劇移民危機。白宮及其盟友則指責共和黨人在邊境問題上玩弄政治，並堅稱總統若要解決危機，強森就必須通過更多提供資金和權力的法案。

民主黨紐約州眾議員納德勒(Jerry Nadler)表示，共和黨人沒有想解決問題，只想以此做競選的把柄，「如果你不給總統任何解決問題的辦法，就不要在這談論南部邊境的問題。」拜登最近則採取較強硬立場，承諾如果參院和白宮談判代表目前正在努力的法案獲得授權，他會關閉美墨邊境。