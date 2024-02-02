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堪州小城托皮卡 歡迎有工作證的無證客前往落腳

記者顏伶如／綜合報導
在反移民聲浪中，堪薩斯州托皮卡則歡迎持工作證的無證客前往落腳。(取自托皮卡歡迎網站)
在反移民聲浪中，堪薩斯州托皮卡則歡迎持工作證的無證客前往落腳。(取自托皮卡歡迎網站)

多個城市正因大量無證客湧入而苦惱之際，堪薩斯州托皮卡(Topeka)反其道而行，張臂歡迎有工作證且有就業意願的無證移民，希望藉由外來人口解決當地數以千計的職缺待補問題。

托皮卡居民約12萬6000人，其中17%為西語裔；華爾街日報1日報導，托皮卡跟許多小型城市一樣，人口成長幾乎停滯；市府官員說，約有6600個工作職位長期出缺。

經濟發展團體「大托皮卡夥伴關係」(Greater Topeka Partnership)指出，過去十年，全市人口成長幅度約1%，但西語裔人口成長卻有25%。

「大托皮卡夥伴關係」從2019年起推出「選擇托皮卡」(Choose Topeka)宣傳，去年更把宣傳目標鎖定在移民身上，特別是來自西語國家的移民。

堪薩斯州是立場傾向共和黨的紅州，民主黨籍的托皮卡市長帕迪拉(Michael Padilla)說，要有多元化的社區，城市才能欣欣向榮。他表示：「我們歡迎有願意工作、願意在這個城市建立家庭，發展職業的人。」

帕迪拉坦承，托皮卡並沒有移民安置中心等資源，就連湧入其他城市無證客的一小部分都沒有辦法應付，但歡迎有工作證的外籍人士到托皮卡落腳，讓當地人口得以成長。

「大托皮卡夥伴關係」透過西語媒體報導之後收到1萬多份履歷表，而「選擇托皮卡」推出的某些優惠方案，提供每人最高1萬5000元的搬家補助。

難民援助團體「最高城市保證」(Top City Promise)也與托皮卡合作，協助烏克蘭難民尋找擔保人(sponsors)；該組織創辦人兼主席羅斯(Yana Ross)指出，已經協助160多名烏克蘭人落腳托皮卡。

哥倫比亞籍男子葛提瑞茲(Eduardo Gutierrez)與妻子帶著9歲女兒、2歲兒子，去年夏天持觀光簽證入境美國，打算申請庇護，聽到朋友介紹之後來到托皮卡。他說，當地生活開銷較低，而且不是大都市，「我們想找比較清靜的環境，雖然氣候變化較大，但到目前為止全家人都很喜歡。」

移民 烏克蘭 堪薩斯州

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