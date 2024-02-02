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紐時：無證移民湧入美國 因確信有辦法能留下來

編譯潘勛／綜合1日電
每天數以萬計的無證移民湧進美國邊境，因為他們相信總有辦法留下來。圖為無證移民湧進德州。(路透)
每天數以萬計的無證移民湧進美國邊境，因為他們相信總有辦法留下來。圖為無證移民湧進德州。(路透)

紐約時報報導，數十年來的非法移民趨勢，大多是單身男性移民穿越美墨邊界進入洛杉磯、亞特蘭大等渴望他們勞動力的城市，他們竭盡全力躲過聯邦邊界執法幹員；時至今日，來自全球的移民川流不息，越過南方邊界，大多數是來找工作，他們並不躲美國官方，絕大多數直接找邊界幹員，自行投案。

目前的非法移民覺得，等個幾小時甚至幾天，再坐上美國邊界巡邏隊(U.S. Border Patrol)車輛，轉送到克難收容營，算不得什麼挫折。事實上這是關鍵一步，以便申請難民庇護，目前是讓移民留在美國最穩妥的方式，哪怕最終很少人能在庇護申請案勝訴，也是如此。

單是去年12月，就有超過30萬人穿越邊界，創歷史紀錄。這不光因他們相信，自己能穿過長2000哩的南方邊界，還確定一旦他們抵達美國，能夠留下來。大致上，他們沒錯。

美國目前的移民體制，人數非常有限的法官、庇護官員、通譯等人手，要處理每年數十萬跨越邊界、湧入全國的移民；這種功能不良，讓國家不可能快速判定誰能留在美國，而誰又該遣送回他們故鄉。

因為戰亂、氣候變遷、貧窮、政治壓迫，又受到抖音、油管(YouTube)等平台上視頻紀錄移民赴美旅程所鼓舞，移民大舉來到美墨邊界。大約600萬委內瑞拉人已逃離他們多災多難的國家，是拉丁美洲現代史上最大規模人口遷徙。來自非、亞、南美的移民典當家族土地、賣掉汽車或者由高利貸借錢，邁向漫長又經常下場難測的旅程，只為抵達美國。

對大多數移民來說，美國仍代表著應許之地；一些律師表示，很多人來找工作，而且願意付出一切來找工作，即便那意味著填寫軟弱無力的庇護申請。

為了夠格取得庇護，申請人必須說服法官，把他們送回母國，會讓他們因種族、宗教、國籍、政治觀點或者參與過某社會團體，而受害甚至死亡。

來自哥倫比亞的女性歐提茲(Carolina Ortiz)表示，自己打算以哥倫比亞的暴力為由申請庇護。她勝訴的機率渺茫，原因在單是暴力通常不符合起訴的標準。即便如此，她在申請候審期間不會被遞解出境，而且夠格申請工作許可。

非法移民 庇護 氣候變遷

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