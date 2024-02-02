邊境對峙升級 佛州派1000名國民兵助德州架設鐵絲網

佛州州長德桑提斯(背對鏡頭者)2021年即指責拜登政府，未能有效阻止無證移民湧入美國。(取自社媒X平台)

美墨邊境對峙升級，佛羅里達州派遣1000名國民兵 和州防衛隊志願成員到德州 協防邊境任務，且25個共和黨 主政的州政府連署承諾，將派遣國民兵戍守德州邊境。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)1日宣布，派遣1000名國民兵和州防衛隊成員，協助德州政府在南部邊境架設鐵絲網，防範非法移民入境。

最高法院上周裁定，聯邦政府有權移除鐵絲網及其他德州政府設立的邊境障礙物，但德州國民兵上周持續擺放鐵絲網。

德桑提斯1日在傑克森維爾市(Jacksonville)的塞西爾(Cecil)機場表示，「協助德州鞏固邊境的目標，是要協助他們強化築柵工事，增加阻止防範移民入侵的鐵絲網。」

不過，鐵絲網並未嚇阻移民入境，就連許多小孩也冒著深受重傷的危險硬闖。

德桑提斯依據兩項佛州州法派遣國民兵到其他州，而州防衛隊則1947年後轉為後備役；佛州的州防衛隊於第二次世界大戰期間成立，用以取代當年部署的佛州國民兵。

德桑提斯2022年恢復州防衛隊，並將州預算從1000萬元增至1億760萬元，去年部隊人數從400人增至1500人。

奧克拉荷馬州、愛阿華州其他共和黨州長主政的州也表示，願意派本州國民兵協防德州的邊境任務。

德州與國土安全部(DHS)官員本周就美墨邊界格蘭河(Rio Grande)周遭的鐵絲網槓上，最高法院規定聯邦探員可以切開德州設於邊界、阻止偷渡客進入的鐵絲網。

「共和黨州長協會」(Republican Governors Association)官網1日發布聯合聲明，批評拜登政府，並稱德州政府有憲法權利捍衛該州。

這封由25位共和黨州長簽署的聲明寫道，「我們團結支持德州州長艾伯特(Greg Abbott)，運用每一項工具和策略，包括鐵絲圍籬確保邊境安全；拜登政府放棄(聯邦)對各州的憲法義務，德州有充分法律理由保護我們各州和國家主權」。