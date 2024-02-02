眾院通過兩黨法案 擴大兒童抵稅額 參院恐遇阻

眾院通過兩黨稅務法案，在參院可能會遇到阻礙。(美聯社)

眾院 1月31日晚通過總金額780億元的兩黨稅務法案，既擴大兒童抵稅額，也恢復一些企業免稅額，雖然這項法案在參院可能會遇到阻礙，但在2024年選舉年，而國會立法效率不彰的氛圍中，可謂難能可貴。

紐約時報報導，本法案以357票同意、70票反對而通過，兩黨主流議員合力推動今年首次大型兩黨法案過關。反對票裡有47名共和黨 、23名民主黨。

雖說一面倒的支持，本法案要立法成功，面臨艱辛前景，政治方面就誰應受益最大有所分歧。本法案面對參院共和黨人的抗拒，勢將考驗是否分裂的國會，兩黨在兩院均僅占寒傖多數，能否克服共和黨占多數的眾院運作不良，撇開選票政治，通過這條讓兩黨都可宣告勝利的法條。

眾院歲出入委員會主席、共和黨眾議員史密斯(Jason Smith)捍衛本法案，稱其為「相挺成長、就業及美國」、「這是兩黨出於強烈共識的前進一步，提供急迫的繳稅紓困給工薪家庭及小企業」。

雖然本版法案的兒童抵稅額已較疫情 前大幅縮水，但相較目前仍告擴大，同時恢復一些給企業投資於研發、資本財開支的減稅額。兩項有效期都到2025年。法案也提高低收入家庭的免稅額，擴大稅務優惠給天災受害者、台灣公司及個人。

本法案的資金來源，由節制疫情期間的保留勞工抵稅額來籌措；該措施本意在鼓勵雇主疫情期間留住員工，但變成詐欺案的「大磁鐵」。

兩黨國會議員均認為，本法案代表政策勝利，藉此可向選民顯示，雖說一提到本屆共和黨占多數的眾院，大家都想到紊亂、動盪，但大家真的的能辦事。

共和黨眾議員墨菲(Greg Murphy)表示，國人大多數真的渴望國會能以兩黨合作方式來做事，眾院碰到很多障礙，都是因為一些人存心故意一味反對；自己真心認為眾院該拋下過往，真向國人展現眾院真能治理、做事。

跡象顯示，本法案遭遇政治作梗。眾院議長強生31日把全案提交院會，走特別加速的流程，要有三分之二的多數才能過關。這樣運籌，讓他得以繞過一些不管怎樣都要阻撓本法案的共和黨人。

參院共和黨人也想踩煞車，這一點指出本法案依然遭逢政治挑戰。本法案可以讓拜登總統及民主黨取得勝利，他們把擴大兒童抵稅額當成招牌事項，俄亥俄州選出的參議員布朗(Sherrod Brown)也受惠，他今年要競選連任，是共和黨11月要攻下的重要靶子。