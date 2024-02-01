斬首父親「提頭顱」拍片上傳YouTube 賓州男：他是叛徒

已被逮捕的賓州32歲男子莫恩30日拍片聲稱自己殺父親，並出示裝在塑膠袋內的頭顱，令人髮指。(美聯社)

賓州 一名32歲男子涉嫌斬下自己父親頭顱，並將之高舉，在社群媒體上播放。當局31日表示，這位名叫賈斯汀·莫恩(Justin Mohn)的嫌犯已遭逮捕，並被控以一級謀殺和虐待屍體罪名。

據報導，費城郊區列維德鎮(Levittown)警方30日晚間7時左右獲報前往處理一起死亡案件，在一棟房屋浴室內發現遭到砍頭的屍體，現場並遺留一把開山刀和一雙血淋淋的橡膠手套。

警方證實死者為年約62多歲的邁克·莫恩(Michael Mohn)，與妻子狄尼絲·莫恩(Denice Mohn)和32歲兒子賈斯汀同住在命案現場。

狄尼絲向警方表示，她於30日晚間7時左右回到家中，即刻發現丈夫的屍體，而她兒子和丈夫的白色豐田汽車，不知去向。

案發後數小時，嫌犯在100哩外的印地安峽堡(Fort Indiantown Gap)賓州國民兵 基地，企圖翻越圍牆時遭到逮捕。目前暫時被拘禁在基地內。

報導指出，嫌犯在行凶後在家中臥室坐在桌前，對著攝影機，高舉著裝在塑膠袋內的血淋淋頭顱，錄下一段長達14多分鐘的駭人影片，片中稱其父為「叛徒」，大吐憤世疾俗言論，聲稱美國將滅亡，家人鄰居互相殘殺，當天下午5時30分左右把影片上傳到YouTube；但影片隨即遭到下架。

YouTube發表聲明稱，這段影片因違反該平台影像暴力政策而被刪除，莫恩的帳號也被封鎖。

根據當地媒體報導，影片中的男子自稱是賈斯汀·莫恩，而他手上的頭顱則屬於「我爸，一位資歷超過20年的聯邦雇員」。

這支影片似乎是在臥室錄製，可見到賈斯汀看著電腦螢幕朗讀一份已打好的宣言，指責他父親是「國家的叛徒，會永世在地獄」，接著瘋狂咆哮痛罵政府，並呼籲美國各地的「民兵」聯合起來，「就地」殺死聯邦官員。

賈斯汀宣稱自己是美國民兵網路指揮官，痛罵移民、拜登政府、LBGTQ社團、「黑人的命也是命 」運動和「極左覺醒暴民」。

莫恩數年前曾在網路上發表文章，表達暴戾的反政府言論和陰謀論，呼籲與他同樣在1991年或之後出生的人應進行血腥革命， 並詳細抱怨敗訴的官司、鼓勵暗殺家人和政府人員。