各州努力推新法保護青少年上網 科技業組織頻提告推翻

科技業組織NetChoice以違反言論自由為由，努力推翻多個州政府制定保護青少年上網法律。圖為兩黨參議員31日在參院司法委員會聽證上質問多家社群媒體執行長。(美聯社)

美國各州立法機構正結合兩黨之力，頒布保護青少年上網法律，試圖控管社群媒體 平台，減少大眾對社媒平台可能影響年輕人心理健康的擔憂；但代表Google、Meta、Snap、TikTok等平台的科技業組織NetChoice以違反言論自由為由，努力推翻這些法律，並屢屢成功，對州政府的努力造成重大打擊。

國會參院司法委員會31日針對網上兒童性剝削問題向多位社媒高層主管提出質詢；NetChoice在全國持續進行的大規模「反監管」訴訟活動，在會中受到檢視。

NetChoice稍早提出的最新訴訟，是針對俄亥俄州 去年夏天頒布的社群媒體法規；該法規要求Instagram、Snapchat、TikTok和YouTube在允許16歲以下青少年兒童使用其平台之前，須獲家長同意。NetChoice提告後，聯邦地區法院法官9日宣布暫停執行新法規；俄州新措施無法依原訂計畫在15日生效。俄州政府官員和立法者為此相當憤慨；他們表示，起草新措施時，還曾尋求科技公司意見。

俄亥俄州副州長赫斯特德(Jon Husted) 說：「我認為這是懦弱不誠實的行為。」他指出，州政府去年曾就法案與Google和Meta會面，雙方同意合作，結果他們一轉身就提告。

與此同時，NetChoice副總裁薩博(Carl Szabo)向紐約時報表示，「NetChoice每次都取得大勝是有原因的，那是因為法案明顯違憲。」

NetChoice表示，俄州新法侵犯人民自由分發資訊的憲法第一修正案權利及未成年人獲取資訊的權利；其他有些州法則是相互矛盾。他們希望國會頒布聯邦法律，制定兒童網路安全的國家標準。

其他同樣通過類似法律對青少年使用網路社群媒體設限的州還包括：猶他州、阿肯色州、俄亥俄州、路易斯安納州、德州、加州 等。

去年，在加州和阿肯色州，審理NetChoice案件的法官已暫時阻止新法生效。

加州政府視科技業抵制為暫時受挫，並將新法描述為確保兒童上網基本安全的合理措施。加州總檢察長邦塔 (Rob Bonta) 表示，加州新法規範平台設計和公司行為，而非內容；法規也並未明確要求社群媒體驗證用戶年齡。加州法規原訂去年7月生效。邦塔已提出上訴，要求終止裁決。