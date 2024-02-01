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WSJ：TikTok難兌現承諾 美用戶數據仍「送中」

編譯潘勛／綜合31日電
TikTok執行長周受資31日赴國會作證。(美聯社)
TikTok執行長周受資31日赴國會作證。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)31日報導，抖音(TikTok)短視頻平台雖矢言保護美國用戶的數據，斥資15億元引進工程師及第三方查核抖音參數傳送內容，並未受中國干涉，但至今仍難以兌現承諾，數據依然「送中」；另據丕優(Pew)最新調查，抖音是美國用戶成長最快平台，三分之一美國成人用它分享視頻。

抖音成立獨立單位叫「德州專案」(Project Texas)，以監督其應用程式(app)的美國數據以及內容推薦。根據抖音前、現任員工及WSJ閱讀過的內部文件，經理人透過德州專案，有時下令給員工，要把數據與公司其他部門同仁、在北京母公司「字節跳動」(ByteDance)人員分享，不走官方渠道。這些數據有時包括私人資訊如用戶的電子信箱、生日及IP位址。

同時，字節跳動的中國員工如此頻繁升級抖音參數，以至於德州專案的人要檢查每次變更都很吃力，生怕發生問題很難掌握。

抖音矢言提供德州專案員工筆記型電腦及部門自有軟體，而非字節跳動的；但是對部門很多人來說，這些新設備送來得很晚，一些員工擔心自己的筆電是字節跳動所控有，這些軟硬體並不安全。

抖音德州專案內部遭逢困難，顯示要在一個全球社媒app內保護美國數據面臨挑戰。雖然看來中國政府並未有動作，想取得美國用戶的數據，但顯示抖音的系統有孔可鑽。

國會山莊報(The Hill)報導，根據丕優研究中心31日公布的最新調查，受訪者有5733人，發現YouTube仍是美國最受歡迎的社媒平台，83%以上成人表示他們上YouTube。

但三分之一受訪者表示，他們用抖音平台來分享短視頻，且抖音用戶在美國成長迅猛，2021到2023年間用戶數相形其他社媒增加最多。那兩年間，抖音用戶成長達12個百分點。

丕優調查另發現，社媒平台用戶有人口學上的差別。甫成年人比起年紀較長的人遠愛使用社媒，尤其是推特、Reddit及抖音。

研究指出，62%的18到29歲的受訪者表示，他們用抖音，30到39歲年齡層為39%；50到64歲年齡層有24%，65歲及以上有10%。女性用抖音的比例高於男性；據丕優調查，40%女性用過抖音，男性為25%。

抖音 德州 YouTube

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