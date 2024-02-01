兩黨議員多項提案護孩童網路安全 KOSA法案獲多人支持

因為網路侵害而失去子女的家長，31日手持過世子女的肖像，出席旁聽參院司委會聽證，表達無言抗議，要求國會盡速立法，保障兒童青少年的網路安全。(美聯社)

兩黨國會議員倡議多種不同法案，旨在加強保障兒童與青少年使用網路的安全，其中範圍廣闊的一案為「孩童網路安全法案」(Kids Online Safety Act, KOSA)，微軟、昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」先後表態支持，但臉書(Facebook)母公司Meta、中國短影音平台「抖音」國際版「TikTok 」的執行長則對KOSA有所顧慮。

KOSA要求社群媒體 、電玩網站、訊息應用程式等提供線上服務的企業採取「合理措施」，避免傷害使用其平台之未成年人，這類「危害」包括線上霸凌、騷擾、性剝削、厭食、自殘、掠奪性行銷等。

KOSA並要求線上服務對18歲以下的用戶預設最高隱私與安全設定，限制青少年使用個人化動態消息、智慧手機提醒，以及可能導致強迫行為的影片自動播放等。

田納西州共和黨參議員 瑪莎‧布萊克本(Marsha Blackburn)與康乃狄克州民主黨參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)共同倡議的KOSA獲得數十名參議員支持，以及許多主要兒童團體與醫學會的支持，包括美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)，通訊軟體Snapchat的母公司Snap則是率先支持KOSA的社群媒體巨擘。

另有許多野心勃勃的相關法案，但美國公民自由聯盟(ACLU)等民權團體，以及數位權利團體「電子前哨基金會」(Electronic Frontier Foundation, EFF)基於言論自由的立場反對KOSA，稱KOSA對傷害的定義太廣且模糊，可能導致社群媒體及其他應用程式審查觸及政治極化議題的內容，如生殖權或性別認同等。

微軟與「X平台」執行長31日在科技巨擘聽證會前夕，挺身支持KOSA。

「X平台」 執行長琳達‧雅卡理諾(Linda Yaccarino)被問到平台是否會支持KOSA時回應，「參議員，我們支持KOSA，且會持續確保它加速發展，並保障尋求發生的青少年」。

Meta、人氣電玩社群平台Discord，以及TikTok則對KOSA有所顧慮；TikTok執行長周受資表示，「參議員，若改變部分條款，我們才能支持它，我們與一些團體有相同的考量」。