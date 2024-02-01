兒童性剝削激增 社媒挨轟 查克柏格被批「手沾滿鮮血」

Meta執行長查克柏格(右立者)31日在參院司法委員會上就保護兒童青少年遭網上暴力情色侵害的立法聽證，飽受參議員的嚴辭質詢後，站起來轉身向失去子女的家長道歉。(美聯社)

在州和地方級議員和家長控訴時下社群媒體 「性剝削」青少年和兒童的嚴肅氛圍下，臉書母公司Meta、抖音(TikTok)、前為推特的X等五大社群媒體平台執行長31日被傳到國會參院司法委員會作證。被參議員 指「手上沾滿鮮血」的Meta執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)當場起身向受害家屬道歉。

查克柏格起身向家長道歉

除了查克柏格之外，參與聽證的科技公司高層還包括X執行長雅克里諾(Linda Yaccarino)、 Snap執行長史匹格(Evan Spiegel)、TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)及Discord執行長希特倫(Jason Citron)；聽證會凸顯出國會議員解決家長和心理健康專家擔憂的最新努力，他們憂心社群媒體公司更重視利潤，而非確保兒童不會在平台受到傷害。

被參議員指「手上沾滿鮮血」的Meta執行長查克柏格，起身向受害家屬道歉。(路透)

受害者家長高舉孩子遺照

這場聽證以兒童和家長錄音證詞指陳他們的子女在社群媒體遭到「性剝削」開始；長達數小時聽證過程中，多位父母默默舉著自殺死去的孩子照片。

參院司法委員會主席、多數黨黨鞭德賓 (Dick Durbin) 開場表示，「我們的孩子在網路面臨的許多危險都是他們造成的；他們選擇的設計未能充分營造信任安全環境，他們不斷追求利潤而非基本安全，讓我們的孩子處於危險中。」

密蘇里州共和黨參議員霍利(Josh Hawley)則在激烈質詢查克柏格時表示，「這裡有受害者家屬，你願意向他們道歉嗎？」查克柏格當場起立轉身離開麥克風，直接面向所有高舉著孩子照片的家長們道歉。

查克柏格說：「我對你們經歷的一切感到抱歉；沒有人應該經歷你們家遭受的事。」他強調Meta將繼續投資推動「全行業」致力保護兒童。

家長：沒有一家公司保護兒童

但兒童權益倡議者和家長強調，沒有任何一家公司做到保護未成年人。

司法委員會最高共和黨人、南卡羅來納州參議員葛理漢姆(Lindsay Graham)表示，他準備與民主黨合作解決問題。他還向查克柏格說：「我知道你不是故意的，但你的手上沾滿鮮血；你的產品正在殺人。」

史匹格在會中重申Snap支持聯邦法案向推薦未成年人有害內容的應用程式和社交平台追究法律責任。周受資表示TikTok特別重視執行禁止13歲以下兒童使用該應用程式的政策。雅克里諾 (Linda Yaccarino) 表示，X不適合兒童；該公司支持聯邦「停止CSAM法案」，讓兒童剝削受害者更易起訴科技公司。

兩黨議員在聽證會罕見立場一致，但不清楚這是否足以最後通過立法。目前擬議法案包括2022年提出的「兒童網路安全法案」(Kids Online Safety Act)等。