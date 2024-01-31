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經濟成長趨緩 去年離職減少610萬人 下降12%

編譯周芳苑／綜合30日電
全美2023年辭職人數比前一年減少12%，顯示人們需要更長時間才能找到新工作，對勞動市場信心下降。圖為伊利諾州一家餐館掛出招人告示。(美聯社)
全美2023年辭職人數比前一年減少12%，顯示人們需要更長時間才能找到新工作，對勞動市場信心下降。圖為伊利諾州一家餐館掛出招人告示。(美聯社)

勞工部30日公布的統計顯示，全美2023年辭職人數比前一年減少610萬人、減幅12%，顯示美國經濟成長趨緩，人們需要更長時間才能找到新工作，對勞動市場信心下降。

德意志銀行(Deutsche Bank)資深經濟學者萊安(Brett Ryan)說，離職率下降，雇主求才壓力減輕、薪資增幅受限。

數據顯示，經季節性因素調整後，去年12月全美離職率更創下三年來單月新低。去年12月經季節因素調整後的離職率降至2.2%，低於前一年同期的2.6%。

近一年離職率下降與疫情爆發後的頭幾年情況大不同，當時辭職人數暴增、企業勞力短缺，2021、2022年間，許多雇主急於登廣告甚至省略背景調查、不惜瘋狂加薪，餐廳與工廠還發簽約獎金給工人。

如今，企業高調裁員、加薪幅度縮小、某些行業求才明顯放緩。

萊安說，勞力市場由少數行業推動，休閒旅館業、政府和醫療保健是2023年創造就業機會的三大主力。

辭職人數減少顯示員工對於找到新工作缺乏信心，全美辭職人數由2022年歷史新高5060萬人減至2023年的4450 萬人。

職場社群媒體LinkedIn最近調查發現，大部分人今年考慮換工作，但多半未找到滿意的工作機會。

美國經濟去年以驚人幅度成長，擺脫衰退陰霾；展望2024年，經濟學家認為成長將大幅放緩，預計每月將新增6萬4000 就業人口，不到2023年的三分之一、也遠低於2022年。

去年12 月招聘率降至3.6%、低於前一年同期的4%；經濟學者認為這意味著雇主不想雇新人，心存觀望。

全美職缺仍高於疫情前，但已遠低於2022年初的高點；去年12月共900萬職缺，目前每個失業者約有 1.4 個職缺。

至於裁員，去年 12月全美共160萬人，略高於前年同期的150萬人，仍低於新冠疫情爆發前。

科技業巨頭微軟(Microsoft)及電子灣(eBay)、洛杉磯時報(Los Angeles Times)、牛仔褲製造商李維·斯特勞斯(Levi Strauss)最近聲稱正減少主管。 經濟學家說，與就業機會相較，裁員規模並不大。

全美2023年辭職人數比前一年減少12%，顯示人們需要更長時間才能找到新工作，對...
全美2023年辭職人數比前一年減少12%，顯示人們需要更長時間才能找到新工作，對勞動市場信心下降。圖為佛州邁阿密市的就業博覽會。(美聯社)

就業 疫情 裁員

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