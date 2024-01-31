優比速裁員1萬2000人 WSJ：業務反彈職缺也不會恢復

優比速30日宣布將裁撤1萬2000人，約占人力團隊2.4%。圖為UPS員工在紐約市送貨。(歐新社)

國際快遞優比速(UPS)30日宣布，由於需求量趨緩、勞工 成本增加，將裁撤1萬2000人，約占人力團隊2.4%；UPS主管表示，這波裁員 可望為公司省下10億元成本。

UPS在全球各地共計聘有49萬5000人，其中大多數在美國工作，負責處理或運送包裹。這波裁員受影響的主要是全職和半職的管理職位人員及合約工。UPS主管表示，預計裁撤的1萬2000個職務，有75%將在2024年上半年完成縮編；華爾街日報（WSJ）報導，即使未來業務量反彈，這些工作崗位也不太可能恢復。該公司雇用了約 8萬5000名管理人員。

另外，UPS也希望所有員工都能返回辦公室上班；這部分曾是去年該公司勞資談判爭議最大的部分之一，工會代表在談判中提出，認為在疫情期間司機和倉庫工人對辦公室人員可以在家工作感到不滿。

華盛頓郵報報導，UPS財務長紐曼(Brian Newman)對投資 人指出，這是UPS工作形式與營運方式的改變。

UPS在2023年第四季的營業額249億元，比2022年同期減少7.8%。主管表示，營業額降低是因為需求趨軟的緣故。

主管同時表示，勞工成本增加也對公司造成壓力。2023年夏季，UPS與國際運輸工人工會(Teamsters Union)達成新協議，內容包括未來五年為特定勞工加薪最高55%。

報導指出，UPS對2024年的業績預期令投資人感到失望。

市場數據公司路孚特(Refinitiv)指出，UPS年度營收預期在920億元至945億元之間，成長幅度僅1%至3.8%左右，低於業界分析師估計。