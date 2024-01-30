美公布惡名昭彰市場名單 中國仍是最大贗品來源地

美國貿易代表署發布2023年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，續指中國為全球主要贗品製造來源國。（路透）

美國貿易代表署（USTR）31日發布2023年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單（Notorious Markets Report），續指中國為全球主要贗品製造來源國，呼籲中方擴大執法；最新報告提到偽藥成風的問題，從咳嗽糖漿到治療癌症 用藥都有假藥在市面上流通。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，最新報告聚焦在贗品帶來的健康與安全風險，這不僅傷害勞工、消費者和小商家，最終損害美國經濟；列出贗品帶來的風險，以及強力執法的重要性，這對於美國經濟從上到下都非常重要。

報告臚列帶來健康與安全風險的主要贗品品項，包含兒童玩具與商品、車輛部件、電子商品、藥物和醫療用品、個人保養品、服裝和鞋類；其中，販售偽藥存在暴利，且一般民眾難以分辨，也造成邊境執法的難題。

報告援引歐洲報告指，全球的偽藥交易總額達44美元；美國藥物管理局（FDA）和執法部門聯手調查，發現偽藥販售之廣，從日用的咳嗽糖漿、抗焦慮藥物，到對抗癌症和病毒感染用藥都有仿冒品；有些只是無效，有很多卻含有芬太尼（fentanyl）和甲基安非他命（methamphetamine）等致命毒品。

此外，USTR指出，美國海關2022財年查獲的假冒健康與安全商品中，藥品和個人護理用品占比67.2%；自疫情爆發以來，海關攔下超過5000萬個假的N-95口罩，數十萬個美國政府禁用的快篩試劑與氯奎寧(chloroquine) 藥片。

USTR公布這項年度報告，用來敦促私部門和貿易夥伴共同打擊仿冒，最新報告點名39個線上市場和33個實體市場。

USTR指出，中國依然是全球仿冒商品的最大來源，美國海關2022年截獲的贗品總價，有6成來自中國，隨著疫情告終，實體市場復甦，仿冒商品也回到實體商店流通，美國鼓勵中國修改並擴大執法。

報告點名中國7座實體市場，續列深圳華強北電子產品商業帶、北京秀水市場上海興旺國際服飾批發市場、廣州站西鐘錶城，和遼寧五愛市場入實體市場名單；新增深圳羅湖商業城和廣州新百佳網路批發城。

USTR指羅湖商業城有一半商品是贗品，市場宣導消費者應尊重智慧財產權，但沒有任何執法行動；新百佳網路批發城商家多數轉向網路銷售，突擊執法次數減少，且執法行動未能降低仿冒商品數量。

至於線上市場，USTR繼續點名淘寶網、蝦皮、拼多多和微信 ，新增百度 雲盤，跨境電商速賣通（Aliexpress）今年則被除名。

USTR報告指出，用戶透過百度雲盤可以獲得各種侵權的影片，影片權利人得反覆追蹤要求百度下架，權利人反映百度的動作很慢；此外，報告指出，拼多多發給授權賣家的標籤，誤導消費者購買看起來合法的仿冒商品。

USTR點名微信電商系統，稱微信為中國最大仿冒商品平台之一，仿冒商品透過微信平台快速傳播分銷。

總部位於新加坡的蝦皮，風行於東南亞、拉美和歐洲，蝦皮雖已著手打擊仿冒，但仍持續遭到投訴，包含存在大量贗品、執法力度薄弱與反應緩慢等問題，台灣蝦皮和越南蝦皮算是積極打擊盜版。

最新報告並未點名台灣。