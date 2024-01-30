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約旦美軍基地遇襲 初步調查：美方疑誤將敵機當美機

編譯潘勛、陳韻涵／綜合報導
敘利亞南部境內駐有美軍坦夫基地，這個基地28日也遭到無人機攻擊，但被美軍擊落。離此基地不遠的另一處美軍基地「第22號塔」當天稍早時遭無人機攻擊，炸死三名美軍。(美聯社)
敘利亞南部境內駐有美軍坦夫基地，這個基地28日也遭到無人機攻擊，但被美軍擊落。離此基地不遠的另一處美軍基地「第22號塔」當天稍早時遭無人機攻擊，炸死三名美軍。(美聯社)

駐約旦美軍基地28日遇襲，造成美軍三死多傷；匿名官員29日透露初步調查報告，稱事發當時一架美軍無人機正返回基地，敵方無人機尾隨進入，而誤將敵機當做美軍無人機而未攔截。拜登總統向來小心因應由伊朗支持的民兵組織發動的攻擊，但現在他必須決定，冒著中東地區戰爭擴大的風險，美方願意反擊的程度有多大。

美聯社引述匿名官員29日的說法報導，美軍可能將一架敵方無人機誤認為美軍無人機，讓它順利進入約旦一處沙漠基地，造成美軍傷亡。

兩位匿名官員引述初步報告稱，敵方無人機低空飛行時，一架美軍無人機正返回約旦東北部的「22號塔」(Tower 22)基地；美軍沒有在據點試圖擊落敵機，一輛拖車首當其衝，周遭的車輛則遭爆炸碎片波及。

「22號塔」沒有大型防空系統，但該基地有反無人機系統，如「郊狼」(Coyote)無人機攔截器。

以哈戰爭爆發三個多月以來，拜登及其團隊一直擔憂，伊朗撐腰的民兵組織相對低調的攻擊駐中東美軍，會轉變為殺死美軍，迫使拜登以牙還牙。

共和黨指責拜登在威懾伊朗民兵方面做得不夠，以哈去年10月7日開戰以來，民兵組織攻擊駐中東美軍約165次，絕大多數都被攔截，或造成的損害小到幾乎沒有，拜登基本上可無視，遂僅授權有限度的美軍反擊，主要專注攻擊較放肆民兵藏匿的建築物、武器庫及基礎設施，如攻擊紅海航運的葉門叛軍青年運動(Houthis)。

但官員表示，此次頭一遭有美軍遇襲身亡，必須有不同等級的回應；總統顧問群28日與拜登進行祕密視訊會議後已達成共識，尚不清楚拜登是否攻擊伊朗境內目標；拜登的共和黨政敵要他那麼做，若不做就是「懦夫」。

國安學者卡圖利斯(Brian Katulis)表示，拜登面臨的問題包括，是否回應中東事件，或釋出更明確的訊息，試圖恢復幾個月來消失的廣泛嚇阻感。

拜登28日承諾，「將依選定的時間和方式，追究所有人的責任」，但強調美國無意捲入中東的另一場衝突。

約旦發生的攻擊，與過去美軍遇到的沒有不同，差別只在成功與否。

政府官員及情報界正在研判，這起攻擊是伊朗蓄意試圖升高衝突，還是本來只想透過其民兵代理人發動有限攻擊，卻湊巧殺死美軍。

伊朗經常否認涉入中東地區武裝民兵組織與其相關的攻擊事件，29日也否認發動約旦攻擊。

美方官員幾個月來一直說，不相信伊朗想直接與美開戰，即便到28日仍未改變此一評估；但官員表示，以色列持續猛攻加薩的哈瑪斯，伊朗已動用民兵代理人升高給美、以的壓力。

拜登在白宮戰情室會見國安顧問，討論最新事態和潛在報復行動。國安會發言人柯比(John Kirby)表示，「沒有簡單的答案，這也是總統正與國安團隊會面，權衡選項的原因。」

伊朗產製的無人機28日攻擊約旦與敘利亞南境的美軍基地。(美聯社)
伊朗產製的無人機28日攻擊約旦與敘利亞南境的美軍基地。(美聯社)

拜登 伊朗 共和黨

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