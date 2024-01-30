半年3度遇襲 曝駐約旦美軍防禦有大漏洞

國防部長奧斯丁29日在華府與到訪的北約秘書長史托騰柏格舉行會談。這是奧斯丁自去年12月因病請假至今的首次公開露面。(美聯社)

位於約旦東北部的「22號塔」(Tower 22)美國軍事基地28日遭受無人機攻擊，造成三名美軍死亡，至少34人受傷；Politico新聞網站29日引述國防官員報導，「22號塔」受到攻擊的1個半小時之後，伊朗 支持的民兵組織又出動另一架無人機攻擊靠近敘利亞南方境內有著少數美軍駐紮的坦夫基地(Al-Tanf)，美軍則及時出動RTX公司製造的「郊狼」(Coyote)無人機將其擊落。

今日美國報則報導，知情國防官員透露，「22號塔」先前曾兩度遇到有去無回的無人機自殺式攻擊，28日事件是此基地半年內第三度遭受無人機攻擊，顯示基地防禦出現漏洞。

Politico新聞網站分析，這次攻擊事件讓拜登 政府承受新一波壓力，拜登政府必須拿出更加強而有力的回應。已經有前任資深國防官員呼籲拜登應該考慮對伊朗回擊。

白宮將28日的無人機攻擊事件歸咎於伊朗支持的民兵組織，自從以色列去年10月7日掃蕩加薩 (Gaza)哈瑪斯恐怖組織以來，駐紮中東地區的美軍基地已遭受150多件類似攻擊，「22號塔」則是第一次造成美軍死亡。

國防官員匿名接受今日美國報訪問時說，負責後勤事務的「22號塔」約有350名美軍駐紮，先前曾兩度遭到有去無回的無人機(one-way drones)攻擊，一架無人機28日在營舍附近引燃機上搭載爆裂物。

去年11月，陸軍反制無人機辦公室主任蓋尼(Sean Gainey)在華府一場活動中說，高功率微波能將無人機擊落，也可發射飛彈打下無人機，因應威脅必須多管齊下，並沒有萬靈丹。

Politico新聞網站報導，一名國防部官員說，有伊朗勢力在背後撐腰的無人機，躲避美軍偵測之後對「22號塔」發動攻擊釀成死傷，無人機接近哨所時剛好一架美軍無人機也正返回基地，伊朗支持的民兵組織認為機不可失，因此利用機會發動攻擊。

國防官員說，「22號塔」與坦夫基地相隔只有數公里，美軍無人機經常負責防守兩處基地。

五角大廈發言人辛赫(Sabrina Singh)說，這次攻擊很像真主黨(Kataib Hezbollah)的手段。在黎巴嫩境內的真主黨得到伊朗的支持。