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伊朗否認參與攻擊 拜登承諾「必將回應」怎麼反擊受矚

編譯廖振堯／綜合29日電
伊朗支持的民兵出動無人機攻擊美軍，專家擔心中東全面大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊的長程飛彈。(美聯社)
伊朗支持的民兵出動無人機攻擊美軍，專家擔心中東全面大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊的長程飛彈。(美聯社)

伊朗支持的民兵組織，包括以加薩走廊為主要活動區的巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)，以及黎巴嫩的真主黨(Hezbollah)，自以哈戰爭爆發後已在伊拉克和敘利亞針對美軍發動了160次攻擊，最近一次則是28日駐約旦東北美軍受無人機攻擊，致三名美軍喪生；雖然總統拜登承諾「必將回應」，但伊朗官媒否認與攻擊有任何關聯，而民兵組織則狂言不會停手。

華盛頓郵報29日報導，伊拉克的「伊斯蘭反抗運動」(Islamic Resistance)聲稱是約旦襲擊和數日前伊拉克阿薩德空軍基地(Ain al-Asad air base)襲擊行動的始作俑者。

約有2500名美軍駐紮在伊拉克、900名駐紮在敘利亞。而敘利亞、伊拉克、約旦、葉門的民兵組織，去年10月7日以來不斷攻擊當地美軍。哈瑪斯在去年10月7日自加薩對以色列發動恐襲。

英國智庫皇家國際事務學院(Chatham House，漆咸樓)資深研究員曼蘇爾(Renad Mansour)表示，伊斯蘭反抗運動是個與伊朗結盟的民兵組織，自詡為該地區反以色列、反美帝國主義的先鋒，軍事上受伊朗支持。曼蘇爾稱他們控制敘利亞和伊拉克邊境地區，約旦的無人機襲擊可能就是在那裡發動的。

拜登28日發誓將回應約旦襲擊事件，並歸咎於「伊朗支持的激進武裝組織」，將在美國決定的時間和方式追究所有責任。拜登政府正努力防止加薩衝突蔓延到周圍地區，並謹慎回應各起攻擊事件。拜登去年10月警告伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，如果繼續在該地區針對美軍「將作出回應」。

此後，美國政府宣布對伊拉克和敘利亞進行定期的「精確自衛」報復性空襲。白宮面臨一些批評人士的壓力，他們表示針對性報復攻擊不夠，希望政府採取更重大的軍事行動。但拜登政府還有其他衝突熱區需要考量，像是美國領導的聯軍多次襲擊葉門叛軍「青年運動」(Houthi)的基礎設施，並在紅海組建多國海軍聯盟來保護商業航運。

伊斯蘭反抗運動的一名高階官員卻表示，只要美國繼續支持以色列，該組織就會繼續「升級行動」，「美國在該地區的所有利益都是目標，我們不在乎美國威脅的回應…殉道是獎賞。」

伊朗 拜登 加薩

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