彈劾梅奧卡斯 眾院國安委員會公布指控：拒遵法律、破壞公信

眾院國安委員會主席格林。 (路透)

共和黨 眾議員28日公布彈劾 國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的條款並交付委員會投票，指控他故意拒絕遵守法律、破壞公眾信任；民主黨與國安部則批評共和黨的彈劾條款缺乏罪證且違憲。

國安委員會訂30日討論彈劾條款內容，並交付全院投票；議長強森(Mike Johnson)26日致全體議員信中寫道，「全院投票將盡速舉行」。

共和黨在彈劾條款第一條中，指控梅奧卡斯「刻意且系統性的拒絕守法」，第二條則稱他破壞公眾信任，「故意做出虛假陳述、蓄意阻撓國安部的合法監督」。

共和黨籍眾院 國安委員會主席格林(Mark Green)在聲明中表示，「這些條款明確陳述彈劾梅奧卡斯，令人信服且無可辯駁的原因，他的違法行徑對我國造成災難性後果」。

國安部28日回應稱共和黨人「毫無根據的彈劾梅奧卡斯部長，破壞落實兩黨方案的努力，忽略事實、法律學者和專家的看法，乃至憲法」。

共和黨領導的國安委員會向來批評梅奧卡斯的一系列團圓無證移民家庭假釋計畫，此計畫允許無證客在美等待簽證申辦程序，共和黨指此行動違法。

彈劾條款第一條指梅奧卡斯應該優先運用資源拘留非法入境的移民。

國安部表示，依據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，國安部「盡量遵守該法的強制拘留規定」，但「若是100%拘留的標準，眾院必須該彈劾國安部成立以來的每一位部長」。

在第二項彈劾條款中，共和黨指控梅奧卡斯故意在邊境安全議題上，作虛假陳述並阻礙監督。

格林28日表示，「眾院有義務確保行政部門實行法律，但梅奧卡斯拒絕配合，他的違法行徑正是制憲者賦予眾院彈劾權利之所在，是時候讓我們嚴正以待侮辱政府部門平、憲法與國民的行為了。」

民主黨議員表示，共和黨彈劾梅奧卡斯缺乏法律基礎，且梅奧卡斯提議本月作證遭委員會拒絕，格林則說是梅奧卡斯拒絕委員會的要求。