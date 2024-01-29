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拜登擬邀歐巴馬、柯林頓助拳 3總統史無前例同台募款

編譯潘勛／綜合28日電
拜登選戰陣營團隊打算辦理史無前例的募款活動，邀請柯林頓、歐巴馬及拜登三位民主黨總統一起登台。(美聯社)
拜登選戰陣營團隊打算辦理史無前例的募款活動，邀請柯林頓、歐巴馬及拜登三位民主黨總統一起登台。(美聯社)

知情人士指出，拜登選戰陣營團隊打算辦理史無前例的募款活動，邀請柯林頓、歐巴馬及拜登三位民主黨總統一起登台，盼望能財源廣進並且吸引媒體；同一時間，共和黨超級金主網絡「美國機會聯盟」(AOA)已邀請川普及海理(Nikki Haley)助理，在下周舉行的冬季集會上簡報，以便這批有錢的金主評估總統選舉局勢。

國家廣播公司新聞網(NBC News)28日報導，拜登競選團隊另希望邀請三位民主黨總統合體的募款活動，能為民主黨選民充電，原因在支持者至今對民主黨2024年正副總統候選搭檔意興闌珊。這場募款活動預計在3或4月舉辦。

消息人士指出，三位總統的幕僚正在商討，協調行程，只是日期尚未訂好。這次發想證實拜登盟友普遍認為，民主黨要合衷共濟，助拜登贏得連任選舉。

紐約時報報導，共和黨超級金主「美國機會聯盟」據悉將聽取海理選戰經理人安克尼(Betsy Ankney)、川普首席顧問魏爾絲(Susie Wiles)的陳詞，他們的集會地點在佛州棕櫚灘。

這個金主網絡十年前由一批有錢金主家族創辧，但聯盟裡的金主行動並不一致，有些成員向來對川普以外的候選人持開放態度。

去年10月初，這個金主網成員只邀請代表海理及佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)選戰的人員，在達拉斯對他們做簡報，一些為「美國機會聯盟」工作的人就明白表示，焦點側重在11月的普選，而非共和黨初選周期。有位與該團體共事的共和黨策士當時就說，川普通往共和黨提名之路是「一馬平川」。

此後川普已贏得愛阿華州黨團會議選舉及新罕布夏州初選，並沒拿多少大金主的錢。

隨著初選往2月24日南卡羅來納州初選邁進，海理一直積極募款，資金也很充沛；南卡州是海理的故鄉州，但川普十分受歡迎。

「美國機會聯盟」很多金主都與川普之前的共和黨殘餘勢力密切相關，也曾阻止他2016年崛起，川普頻頻攻擊這些大金主屬於華府「沼澤」。他本周還在自主社媒Truth Social放話威脅，誰還支持海理走下去，他必冷淡相對。

柯林頓。(美聯社)
柯林頓。(美聯社)
歐巴馬。(美聯社)
歐巴馬。(美聯社)

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