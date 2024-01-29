鐵票流失 拜登訪南卡深入非裔選區拉票

民主黨2024總統初選第一場在南卡州，原本聲勢看好的拜登總統，在南卡州的非裔票源似乎不再穩固支持民主黨。圖為拜登總統27日到南卡州拜票，需要南方大老南卡州眾議員克萊博恩的大力支持。(美聯社)

根據去年12月的美聯社-NORC民調顯示，拜登 總統在非裔 選民的支持度跌至50%，遠低於2021年7月的86%，顯示拜登嚴重流失非裔鐵票，看在川普 陣營眼裡，覺得有機可乘，積極爭取更多非裔選民支持，也讓拜登有危機感，近來密集深入非裔選區拉票。

南卡州民主黨黨內初選即將在2月3日舉行，拜登上周末到南卡州進行為期兩天的訪問，並於28日在聖約翰浸信會教堂(St. John Baptist Church)發表演說，讚揚非裔教會的存在：「你們推動我們走向更完美的世界，你們真的辦到了，你們對國家和世界來說真是一份偉大的禮物。」

而且本月稍早，拜登拜會南卡州查爾斯頓(Charleston)伊曼紐爾非洲衛理公會聖公會教堂(Emanuel African Methodist Episcopal Church)，紀念2015年九名非裔信徒遭到白人槍手無辜槍殺的不幸事件，並發表今年首場競選演說。

拜登拜登頻頻奔走非裔選區，就是因為大量流失非裔選民支持，而且有25%非裔選民支持川普，競選團隊期望翻轉民主黨數十年來對非裔選民的絕對優勢，川普競選團隊資深顧問拉西維塔(Chris LaCivita)表示：「這是個機會，但如果不善加利用，肯定是我們失職。」

但本月稍早，口無遮攔的川普卻故意嘲笑共和黨競爭對手海理(Nikki Haley)的本名，並多次將這位美國出生長大的印度移民女兒戲稱為Nimbra。

另一方面，川普經常以獲得非裔饒舌歌手支持，自詡深獲非裔族群認可；最近在新罕布夏州初選前夕，國會唯一非裔共和黨籍參議員史考特(Tim Scott)現身力挺川普，讓史考特可能成為川普副手的傳聞浮出檯面。

為了爭奪非裔選民支持，兩黨各自調整選舉策略，共和黨全國委員會針對少數族裔選區，在全國19州設置38間站點提供服務；拜登競選團隊則進一步強化和非裔選民接觸，民主黨全國委員會(DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)表示，拜登和賀錦麗在「贏得每張選票之前不會休息，因為賭注非常之高」。