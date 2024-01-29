我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

維州造勢演講 拜登遭「反以哈戰爭」抗議打斷12次

編譯尤寶琪／綜合28日電

拜登總統上周在維吉尼亞州展開2024年總統大選的首場大型造勢集會活動，不到30分鐘的演講遭反對以哈戰爭的抗議民眾打斷12次，起身高喊加薩停火；他們的抗議聲雖然被現場民眾大喊拜登的名字和「再四年」的口號給淹沒，但仍讓拜登的演說變得斷斷續續，凸顯出拜登的中東政策，對拜登黨內支持度的影響。

隨著進步派人士為了表達對拜登及其政府支持以色列進攻加薩的不滿，拜登出席不論大小活動，場內場外抗議活動也愈來愈多。

這些抗議活動暴露了拜登在自家民主黨內，得一邊應對處理戰事方法所帶來的後果同時，一邊還得表態尊重抗議民眾言論自由權的緊張局勢；拜登若想在今年秋天成功鼓舞說服民主黨人選他，尤其是特邊關心戰爭影響的年輕人，那他應付這些反對聲浪的能力，將對他是否能連任，扮演著至關重要的角色。

拜登8日在南卡羅來納州查爾斯頓市以馬內利非裔衛理公會教堂(Mother Emanuel AME Church)造勢活動的反種族主義演說、上周在華盛頓接受美國聯合汽車工會(UAW)的支持，以及27日在南卡哥倫比亞(Columbia)出席的政治活動上，都出現了示威抗議。

美國聯合汽車工會29歲成員湯瑪斯(Niki Thomas)，上周就在拜登演說期間大喊停火而遭拖離現場；他說：「多數人一輩子都難有機會與總統對峙，所以我們當然會利用這機會為自己和成員發聲，讓總統知道我們的想法。」

抗議是美國傳統，所以拜登在以哈衝突上看到示威活動，可以說是不足為奇；拜登助手和盟友強調，大聲抗議的少數人，不代表支持政策的多數人。

民主黨策士貝爾切(Cornell Belcher)表示，抗議活動對總統動員和凝聚支持者方面雖然毫無幫助，但也並非致命；拜登須向選民展示他為結束衝突所採取的措施，並與共和黨前總統川普的「允許戰爭繼續下去」言論進行對比，來駕馭這情況。

拜登 民主黨 南卡羅來納州

上一則

謝淑薇「百搭天后」 從彭帥開始…與4組搭檔拿了7冠

下一則

鐵票流失 拜登訪南卡深入非裔選區拉票

延伸閱讀

美為扼中AI發展再出招：要雲端服務供應商披露外國客戶

美為扼中AI發展再出招：要雲端服務供應商披露外國客戶
3總統史無前例合體 拜登將擬邀歐巴馬、柯林頓同台造勢

3總統史無前例合體 拜登將擬邀歐巴馬、柯林頓同台造勢
裴洛西：若干促加薩停火示威恐與俄有關 盼FBI調查

裴洛西：若干促加薩停火示威恐與俄有關 盼FBI調查
拜登政府官員：美中禁毒工作組1/30北京正式會晤

拜登政府官員：美中禁毒工作組1/30北京正式會晤

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
今年20歲的業餘選手登拉普21日技驚四座，奪下美國職業高爾夫巡迴賽冠軍。(美聯社)

20歲業餘選手PGA奪冠 150萬獎金沒了 台灣俞俊安並列第3

2024-01-23 01:25

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月