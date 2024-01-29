維州造勢演講 拜登遭「反以哈戰爭」抗議打斷12次

拜登 總統上周在維吉尼亞州展開2024年總統大選的首場大型造勢集會活動，不到30分鐘的演講遭反對以哈戰爭的抗議民眾打斷12次，起身高喊加薩停火；他們的抗議聲雖然被現場民眾大喊拜登的名字和「再四年」的口號給淹沒，但仍讓拜登的演說變得斷斷續續，凸顯出拜登的中東政策，對拜登黨內支持度的影響。

隨著進步派人士為了表達對拜登及其政府支持以色列進攻加薩的不滿，拜登出席不論大小活動，場內場外抗議活動也愈來愈多。

這些抗議活動暴露了拜登在自家民主黨 內，得一邊應對處理戰事方法所帶來的後果同時，一邊還得表態尊重抗議民眾言論自由權的緊張局勢；拜登若想在今年秋天成功鼓舞說服民主黨人選他，尤其是特邊關心戰爭影響的年輕人，那他應付這些反對聲浪的能力，將對他是否能連任，扮演著至關重要的角色。

拜登8日在南卡羅來納州 查爾斯頓市以馬內利非裔衛理公會教堂(Mother Emanuel AME Church)造勢活動的反種族主義演說、上周在華盛頓接受美國聯合汽車工會(UAW)的支持，以及27日在南卡哥倫比亞(Columbia)出席的政治活動上，都出現了示威抗議。

美國聯合汽車工會29歲成員湯瑪斯(Niki Thomas)，上周就在拜登演說期間大喊停火而遭拖離現場；他說：「多數人一輩子都難有機會與總統對峙，所以我們當然會利用這機會為自己和成員發聲，讓總統知道我們的想法。」

抗議是美國傳統，所以拜登在以哈衝突上看到示威活動，可以說是不足為奇；拜登助手和盟友強調，大聲抗議的少數人，不代表支持政策的多數人。

民主黨策士貝爾切(Cornell Belcher)表示，抗議活動對總統動員和凝聚支持者方面雖然毫無幫助，但也並非致命；拜登須向選民展示他為結束衝突所採取的措施，並與共和黨前總統川普的「允許戰爭繼續下去」言論進行對比，來駕馭這情況。