「企業申請中95%是詐欺」 國會要終止疫情減稅政策

新冠疫情爆發後國會制定稅收減免政策,雇主爭相申請,以致該政策歷經三次延長和修改。但國稅局 (IRS)承認絕大多數的抵免申請都含詐欺性,國會兩黨廣泛支持盡快結束該政策,試圖減少損失並將罰金用於其他更需要抵免的族群。

美聯社報導,國稅局長沃菲爾(Danny Werfel)近期私下與參議員會面時,被參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden,民主黨、俄勒岡州)質問一份來自吹哨人的爆料報告,內容稱現在企業提出的申請中有95%是詐欺性的;沃菲爾表示,此評估基本上正確。

在大量申請下,截至去年7月,聯邦政府原訂550億元的預算 已飆升至近五倍,遂於去年9月暫停接受申請直到2024年,當時已收到360萬件申請;12月初,國稅局還積壓約100萬件申請尚未處理。

國稅局日前表示正在進行數千項審計,截至12月31日已啟動352項刑事調查、涉及超過29億元的潛在欺詐申請;此外也向刻意誤導雇主申請抵免的行銷商展開九項民事調查。

沃菲爾也提到其他措施,包括為申請尚未處理的人制定的「特別提款計畫」,以及認為自己薪資不當的「自願披露計畫」,沃菲爾說推出這些措施後每周平均申請人數立即下降40%。

國會聯合稅務委員會(Joint Committee on Taxation)估計結束該政策10年內可節省達約790億元。

國會議員希望用這些資金來抵免三項企業稅、為低收入 家庭提供更慷慨的兒童抵稅福利。包含此變動的「2024 年美國家庭與工人稅收減免法案」(Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024)日前眾院已通過,其中2023年納稅申報表的兒童抵稅上限提高到1800元、2024年提高到1900元、2025年提高到2000元。

預算與政策優先項目研究中心(CBPP)預計低收入家庭約1600萬名兒童將受益於此。