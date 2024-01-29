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30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

「企業申請中95%是詐欺」 國會要終止疫情減稅政策

編譯廖振堯／綜合28日電

新冠疫情爆發後國會制定稅收減免政策，雇主爭相申請，以致該政策歷經三次延長和修改。但國稅局(IRS)承認絕大多數的抵免申請都含詐欺性，國會兩黨廣泛支持盡快結束該政策，試圖減少損失並將罰金用於其他更需要抵免的族群。

美聯社報導，國稅局長沃菲爾(Danny Werfel)近期私下與參議員會面時，被參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden，民主黨、俄勒岡州)質問一份來自吹哨人的爆料報告，內容稱現在企業提出的申請中有95%是詐欺性的；沃菲爾表示，此評估基本上正確。

在大量申請下，截至去年7月，聯邦政府原訂550億元的預算已飆升至近五倍，遂於去年9月暫停接受申請直到2024年，當時已收到360萬件申請；12月初，國稅局還積壓約100萬件申請尚未處理。

國稅局日前表示正在進行數千項審計，截至12月31日已啟動352項刑事調查、涉及超過29億元的潛在欺詐申請；此外也向刻意誤導雇主申請抵免的行銷商展開九項民事調查。

沃菲爾也提到其他措施，包括為申請尚未處理的人制定的「特別提款計畫」，以及認為自己薪資不當的「自願披露計畫」，沃菲爾說推出這些措施後每周平均申請人數立即下降40%。

國會聯合稅務委員會(Joint Committee on Taxation)估計結束該政策10年內可節省達約790億元。

國會議員希望用這些資金來抵免三項企業稅、為低收入家庭提供更慷慨的兒童抵稅福利。包含此變動的「2024 年美國家庭與工人稅收減免法案」(Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024)日前眾院已通過，其中2023年納稅申報表的兒童抵稅上限提高到1800元、2024年提高到1900元、2025年提高到2000元。

預算與政策優先項目研究中心(CBPP)預計低收入家庭約1600萬名兒童將受益於此。

國稅局 低收入 預算

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