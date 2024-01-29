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IRS免費網路報稅 今年在12州試辦

記者顏伶如／綜合報導
國稅局推出免費「直接申報」的網路報稅窗口，新推出階段只開放給少數美國人參加。(美聯社)
國稅局推出免費「直接申報」的網路報稅窗口，新推出階段只開放給少數美國人參加。(美聯社)

聯邦政府今年起為某些納稅人推出免費電子直接報稅計畫，華爾街日報(WSJ)實測分析指出，跟紙版報稅表格相比，國稅局(IRS)電子報稅網站簡便許多，但政府進軍電子報稅的第一版電子軟體，目前還不到能與熱門報稅軟體TurboTax媲美的程度。

報導指出，對於絕大多數納稅人來說，今年還無法使用國稅局的免費電子報稅工具。報稅時採用列舉扣減(itemized deductions)、個人年收入超過20萬元以上的納稅人，都不符合使用IRS免費電子報稅服務的資格。

2024年報稅季自29日開始，4月15日截止，國稅局推出名稱為「直接申報」(Direct File)的網路報稅窗口，讓納稅人可以按部就班完成報稅手續，直接提交1040稅表(Form 1040)給政府。新推出階段只開放給少數美國人參加，計畫目標為成立由政府經營的電子報稅系統，做為民眾在TurboTax、H&R Block之外的替代選項。

民主黨人士及消費者權益倡議團體均對國稅局的電子報稅系統試辦計畫，共和黨與民間報稅服務公司則質疑政府資源是否妥當運用，因為市面上已經有其他的免費報稅選項存在。

國稅局開放包括華爾街日報在內等媒體實際操作「直接申報」系統，報導指出，這套系統最大好處在於完全不收錢，即時對話(live chat)功能讓使用者能與國稅局員工免費求助。財政部指出，去年納稅人的報稅平均花費為150元。

不過，即時對話提供服務在於解決操作層面的困難，而非提供個人理財諮詢。系統可選英文版或西班牙文版，在桌上型電腦或智慧型手機都能使用。

報導指出，政府版免費報稅系統最大缺點，在於牽涉各個層面考量的法律用詞，使用者必須一一答覆，例如是否有領養納稅人識別號碼(Adoption Taxpayer Identification Number，ATIN)。

試辦期間只在12州推出，其中八州並未全面徵收個人所得稅。麻州、亞利桑納州、紐約州納稅人使用「直接申報」系統可與州稅系統連接，但加州納稅人使用系統卻沒有跟州稅連接。

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