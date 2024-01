民調：多數美國人認為稅金太高、回報太低

大多數納稅人認為納稅金額太高。圖為1040所得稅稅表。(美聯社)

美聯社最新民調 顯示,大多數納稅人認為稅賦過重,但獲得的回報卻太低;同時有半數受訪者表示,寧願減少政府服務,也不願意多繳稅。

這項民調是美聯社-NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)和芝加哥大學哈里斯公共政策學院(University of Chicago Harris School of Public Policy)於去年12月間,針對1024名國人進行的訪調。

該民調有三分之二受訪者認為,聯邦所得稅徵收「太多」;約十分之七則對地方房屋稅持同樣看法;約十分之六認為州銷售稅(sales tax)太多。

同時無論聯邦或地方徵收的稅金,少有納稅人相信「取之於民、用之於民」,16%對當地學區極具或非常有信心,相較之下,只有6%對聯邦政府有信心。

負責該民調的芝加哥大學教授貝瑞(Chris Berry)認為,國人對納稅和政府的信任度下滑,反映當前政治兩極化現象,不過大眾對地方政府的信任原本就高於聯邦,他說:「你會聽到一件事『收垃圾或鋪路是沒有民主黨 和共和黨 之分』,正是因為地方少有黨派之爭。」

民調也顯示,半數受訪者表示,寧願減少政府服務,也不願意多繳稅;但有三分之一選擇維持既有稅制以獲得相同服務;另有16%願意增稅以獲得更多服務。

同時納稅人的政黨傾向也影響納稅的看法,支持共和黨者比支持民主黨者更相信稅收不公。

佛羅里達州電腦工程師、共和黨支持者、40歲梅薩(Yoany Mesa)認為稅收制度既不公平、也不透明,其妻葛蕾泰(Grettel)甚至認為繳納的稅金最後都被濫用,她說:「大筆預算投入基礎建設卻半途而廢,原本應該用於修建下水道的錢最後都跑去哪裡了?」

巴爾的摩退休勞工、民主黨支持者60歲姆旺吉(Loretta Mwangi)靠身障福利金過活,她認為政府徵稅公平,因為「依個人收入徵收」並強調:「可以挹注教育、幫助更多遊民,因為很多人生活艱困。」

同時來自波士頓、39歲的民主黨支持者貝拉斯克斯(Danny Velasquez)對於「政府挹注戰爭的花費過多」相當不滿,寧願稅金用於「國家醫療保健和投資教育」。