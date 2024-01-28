誓擋非法移民 逾千「上帝軍」自願赴美墨邊界

支持前總統川普的網友正透過社交平台號召民眾自組卡車團隊，前往德州邊境，阻擋企圖闖入邊境的非法移民，已獲超過1600人響應。(路透)

「商業內幕」(BusinessInsider)27日報導，有網友透過社群平台Telegram號召民眾組團前往德州 邊境，阻擋企圖入境的非法移民 ，並自詡為「上帝軍」(God's army)，目前已有超過1600人響應。

據網路雜誌Vice報導，一個自稱「奪回我們邊境」(Take Our Border Back，TOBB)組織的成員在電話採訪中表示：「這是符合聖經、具有紀念意義的時刻，並由上帝安排。」

有網友貼文響應：「四面八方都被邪惡的黑暗勢力包圍」、「和平創造者有福了，因為將被視為上帝之子，現在是剩餘的人(remnant)起義時刻」。

負責TOBB行動的錢伯斯(Pete Chambers)自稱是美軍特種部隊「綠扁帽」(Green Beret)中校，25日藉著參加Infowars節目的機會，和陰謀論者瓊斯(Alex Jones)交談，對外說明該組織計畫，他說：「這就是綠扁帽要做的事，非常規戰爭就是我們的麵包和奶油，我們現在要負起國內防禦任務。」

錢伯斯強調，唯有採取軍事搜索方式，才能有效遏阻非法移民入境：「這就是我們在敘利亞採取的方式，才能很快消滅恐怖組織伊斯蘭國(IS)。」

報導指出，TOBB預計29日從維吉尼亞州 維吉尼亞灘市(Virginia Beach)出發，於2月3日分別抵達加州聖伊西德羅(San Ysidro)、亞利桑納州尤馬(Yuma)和德州伊格爾帕斯(Eagle Pass)三地，同步舉行集會，並透過Telegram為有意參加三州集會的民眾協調搭車事宜。

TOBB對外宣稱是邀請「守法、熱愛自由的美國人」參加的「和平集會」，不過連線(Wired)雜誌發表一篇文章將該組織視為一支「武裝車隊」。

TOBB透過Telegram反駁表示：「我們不為訴求武力，而是為非法越境者而來，基於第一修正案授予的權利，我是為和平抗議而來。」

錢伯斯透露車隊將前往邊境約30哩地區，但並未公布該組織遏阻移民入境的具體行動，但已獲得德州共和黨籍聯邦眾議員塞爾夫(Keith Self)公開支持。