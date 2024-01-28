我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

誓擋非法移民 逾千「上帝軍」自願赴美墨邊界

編譯俞仲慈／綜合27日電
支持前總統川普的網友正透過社交平台號召民眾自組卡車團隊，前往德州邊境，阻擋企圖闖入邊境的非法移民，已獲超過1600人響應。(路透)
支持前總統川普的網友正透過社交平台號召民眾自組卡車團隊，前往德州邊境，阻擋企圖闖入邊境的非法移民，已獲超過1600人響應。(路透)

「商業內幕」(BusinessInsider)27日報導，有網友透過社群平台Telegram號召民眾組團前往德州邊境，阻擋企圖入境的非法移民，並自詡為「上帝軍」(God's army)，目前已有超過1600人響應。

據網路雜誌Vice報導，一個自稱「奪回我們邊境」(Take Our Border Back，TOBB)組織的成員在電話採訪中表示：「這是符合聖經、具有紀念意義的時刻，並由上帝安排。」

有網友貼文響應：「四面八方都被邪惡的黑暗勢力包圍」、「和平創造者有福了，因為將被視為上帝之子，現在是剩餘的人(remnant)起義時刻」。

負責TOBB行動的錢伯斯(Pete Chambers)自稱是美軍特種部隊「綠扁帽」(Green Beret)中校，25日藉著參加Infowars節目的機會，和陰謀論者瓊斯(Alex Jones)交談，對外說明該組織計畫，他說：「這就是綠扁帽要做的事，非常規戰爭就是我們的麵包和奶油，我們現在要負起國內防禦任務。」

錢伯斯強調，唯有採取軍事搜索方式，才能有效遏阻非法移民入境：「這就是我們在敘利亞採取的方式，才能很快消滅恐怖組織伊斯蘭國(IS)。」

報導指出，TOBB預計29日從維吉尼亞州維吉尼亞灘市(Virginia Beach)出發，於2月3日分別抵達加州聖伊西德羅(San Ysidro)、亞利桑納州尤馬(Yuma)和德州伊格爾帕斯(Eagle Pass)三地，同步舉行集會，並透過Telegram為有意參加三州集會的民眾協調搭車事宜。

TOBB對外宣稱是邀請「守法、熱愛自由的美國人」參加的「和平集會」，不過連線(Wired)雜誌發表一篇文章將該組織視為一支「武裝車隊」。

TOBB透過Telegram反駁表示：「我們不為訴求武力，而是為非法越境者而來，基於第一修正案授予的權利，我是為和平抗議而來。」

錢伯斯透露車隊將前往邊境約30哩地區，但並未公布該組織遏阻移民入境的具體行動，但已獲得德州共和黨籍聯邦眾議員塞爾夫(Keith Self)公開支持。

非法移民 德州 維吉尼亞州

上一則

華郵：川普若重回白宮 擬對中國進口貨課稅60％

下一則

1年湧入4萬移民 丹佛將限制停留收容所天數

延伸閱讀

蘋果南加AI團隊 擬遷德州奧斯汀

蘋果南加AI團隊 擬遷德州奧斯汀
台灣入境免稅額 今年上半年擬調高至3.5萬元台幣

台灣入境免稅額 今年上半年擬調高至3.5萬元台幣
德州與聯邦為邊界帶刺鐵絲網互告 邊境巡邏隊：先不拆了

德州與聯邦為邊界帶刺鐵絲網互告 邊境巡邏隊：先不拆了
拜登拒讓步…兩黨邊界法案 卡在「人道假釋」計畫

拜登拒讓步…兩黨邊界法案 卡在「人道假釋」計畫

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」，擬提高兒童抵稅額，並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。(美聯社)

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免

2024-01-21 01:30
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜