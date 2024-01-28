再創新高 上月截獲30.2萬人次無證客

去年12月聯邦執法人員截獲的經美墨邊境進入的無證移民人數再創歷史新高。圖為無證移民被邊境巡邏人員逮捕。(美聯社)

2023年12月經美墨邊境進入的無證移民 數字再創歷史新高，根據聯邦海關及邊境保護局(CBP)最新公布的數字，共截獲30萬2034人次，打破之前在2023年9月創下的單月紀錄，當時也是首次突破30萬人次大關。

自從2021年爆發無證移民危機以來，無證移民湧入的人數一浪高於一浪，以全年計，2023年截獲超過240萬人，打破歷年紀錄。

這個數字還不包括那些未經截獲的，估計這方面就超過80萬人。這也不包括透過古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉(CHNV)假釋計畫獲入境的移民。這個計畫是允許上述四個國家共3萬個無證移民，直接乘飛機入境。這是拜登 政府「擴大合法途徑」的一部分，每個月都有人藉此進入美國。

另外，在恐怖分子觀察名單上共有19人被捕，全部在南部邊境逮著，使被捕總數達到50人。

CBP在公布最新數字的同時，代理局長米勒(Troy Miller)強調，CBP仍然高度保持警惕，應對在西南邊境遇到的嚴峻挑戰。

在最新數字出籠的同時，邊境安全仍然是全國各地鬧得不可開交的政治議題。

德州政府不滿聯邦政府 切斷該州設立的鐵絲網而鬧到聯邦最高法院，多個「庇護」城市則呼籲聯邦政府提供援助，應對大量湧入的無證移民，其中有部分是由德州用巴士送來的。

共和黨人則將無證移民危機歸咎於拜登政府及其政策，最近採取行動彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，指他玩忽職守。

拜登政府則認為，解決這場危機，需要國會配合全面的移民改革，提供資金來處理目前的破碎制度，同時又指共和黨人試圖將移民危變成政治問題。

由於國會改革邊境安全法案仍陷僵局，不少地方執法人員都只嘆奈何。

亞利桑納州警長協會主席、亞瓦派郡(Yavapai County)警長羅茲(David Rhodes)認為，在邊境採取的行動遠遠超過了應有的時間，是前所未有的糟糕情況。

科奇斯郡(Cochise County)警長丹尼斯 (Mark Dannels)也說，聯邦政府應齊心協力保護社區和民眾，並與警長、市長和州長合作，可惜實際並非這樣。