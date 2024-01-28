再創新高 上月截獲30.2萬人次無證客
2023年12月經美墨邊境進入的無證移民數字再創歷史新高，根據聯邦海關及邊境保護局(CBP)最新公布的數字，共截獲30萬2034人次，打破之前在2023年9月創下的單月紀錄，當時也是首次突破30萬人次大關。
自從2021年爆發無證移民危機以來，無證移民湧入的人數一浪高於一浪，以全年計，2023年截獲超過240萬人，打破歷年紀錄。
這個數字還不包括那些未經截獲的，估計這方面就超過80萬人。這也不包括透過古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉(CHNV)假釋計畫獲入境的移民。這個計畫是允許上述四個國家共3萬個無證移民，直接乘飛機入境。這是拜登政府「擴大合法途徑」的一部分，每個月都有人藉此進入美國。
另外，在恐怖分子觀察名單上共有19人被捕，全部在南部邊境逮著，使被捕總數達到50人。
CBP在公布最新數字的同時，代理局長米勒(Troy Miller)強調，CBP仍然高度保持警惕，應對在西南邊境遇到的嚴峻挑戰。
在最新數字出籠的同時，邊境安全仍然是全國各地鬧得不可開交的政治議題。
德州政府不滿聯邦政府切斷該州設立的鐵絲網而鬧到聯邦最高法院，多個「庇護」城市則呼籲聯邦政府提供援助，應對大量湧入的無證移民，其中有部分是由德州用巴士送來的。
共和黨人則將無證移民危機歸咎於拜登政府及其政策，最近採取行動彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，指他玩忽職守。
拜登政府則認為，解決這場危機，需要國會配合全面的移民改革，提供資金來處理目前的破碎制度，同時又指共和黨人試圖將移民危變成政治問題。
由於國會改革邊境安全法案仍陷僵局，不少地方執法人員都只嘆奈何。
亞利桑納州警長協會主席、亞瓦派郡(Yavapai County)警長羅茲(David Rhodes)認為，在邊境採取的行動遠遠超過了應有的時間，是前所未有的糟糕情況。
科奇斯郡(Cochise County)警長丹尼斯 (Mark Dannels)也說，聯邦政府應齊心協力保護社區和民眾，並與警長、市長和州長合作，可惜實際並非這樣。
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