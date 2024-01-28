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批國會邊界磋商 川普：爛協議比沒協議更糟

編譯潘勛／綜合27日電
前總統川普不滿國會兩黨達成的邊界安全協議，27日貼文痛批，稱「爛協議比沒協議更糟」。(路透)
前總統川普不滿國會兩黨達成的邊界安全協議，27日貼文痛批，稱「爛協議比沒協議更糟」。(路透)

拜登總統26日強化用詞，欲提振兩黨意願達成邊界安全協議，但正角逐共和黨總統提名的前總統川普27日貼文痛批，稱爛協議比沒協議來得更糟；川普打算拿移民改革及邊界議題作為總統選戰的中心議題攻擊拜登；Axios網站報導，川普對共和黨的宰制，可謂凸顯拜登最大弱點之一的邊界移民問題。

Politico政治網站報導，兩黨的邊界及移民協議有可能賦予拜登政府權限，假如每日預設好的穿越邊界人數達到規定，得以關閉邊界。拜登聲明表示，如果法案通過，將是國家史上迄今最嚴格、公平的邊界安全改革。

川普本周在新罕布夏州初選大勝，進一步鞏固自己在共和黨提名領跑的地位，讓參院的邊界協商陷入紊亂。雖說參院很多共和黨人有意支持協議，但它在眾院共和黨人中就不那麼受歡迎，連眾院議長強生也不買帳。

川普一再批評南方邊界現況，27日再寫道，南方邊界是「世界史上最爛的邊界，是一度偉大的我國之重大傷口」，並勒令關閉邊界。

在德州，共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbot)公開反抗聯邦最高法院的判決，抨擊拜登沒履行其總統職責，沒保護各州免於「移民入侵」。

Axios報導，參院共和黨本如火如荼，欲挽救兩黨邊界協議，但川普出聲反對之後，共和黨陷入紊亂；參院少數黨領袖麥康諾24日在密室會議上，對邊界協議的前途表達質疑，他表示，共和黨人不想做任何不利川普的事；但麥康諾25日澄清說，他本人支持邊界協商。

幾位共和黨參議員支持這項進行約一個月的協議，但25日抵達國會山莊時既憤怒又困惑。參議員羅穆尼(Mitt Romney)表示，川普可以跟共和黨參、眾議員們溝通，說他不想讓共和黨解決邊界問題，原因在他打算以此來痛批拜登，這件事實在駭人。羅穆尼表示，麥康諾充分支持邊界法案，不會讓任何選舉立場的政治考量作梗而放棄支持。

川普25日呼籲「有意願的州」部署其民兵到邊界驅逐移民；艾伯特也升高自己與拜登就邊界執法權限的對抗。共和黨在川普帶頭下，近幾年已把邊界嚴格執法，變成政綱；邊界移民一度是邊緣問題，如動用軍隊來對付販毒集團，但現在變成主流。

共和黨 川普 拜登

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