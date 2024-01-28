參院版法案下周公布 拜登允改善邊界遏阻無證客

聯邦參院民主、共和兩黨磋商代表已達成協議，同意加強聯邦政府能力，大幅限制非法移民由南方邊界穿越。圖為無證移民26日浩浩蕩蕩經墨西哥北上，湧往美墨邊境。(路透)

消息人士指出，聯邦參院民主、共和兩黨磋商代表已達成協議，同意加強聯邦政府能力，大幅限制非法移民 由南方邊界穿越；拜登 總統矢言將動用本協議授予的權限，採納各項嚴峻措施，改善邊界及無證客事宜，許多選民感覺他在此事要比前總統川普軟弱得多。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，移民暴增過去幾個月讓聯邦執法單位疲於肆應。參院協商版的法案預計最快在下周公布，其內容另加速難民庇護流程到六個月內完成；相形之下現有體制處理難民申請可能要花十年。

遏止移民協議換軍援烏克蘭

協議細項提供新的窗口期供進行高規格協商；參院高層堅稱他們希望本案能與援助烏克蘭、以色列及台灣綁在一起，應付山雨欲來的國內外危機。本協議也向共和黨 人施壓，要他們決定：是放行這些新權限，還是聽從川普的計畫；川普要共和黨拒絕接受任何他認為不夠「完美」的法案。

紐約時報報導，拜登發表書面聲明，以迄今最嚴峻的言詞談到美墨邊界，宣稱它已「破碎」、遇到「危機」，假如國會把議案送到他的辦公桌，他保證會立即遏止移民偷渡。

拜登總統表示，他若獲得國會授權，將關閉南部邊界，以阻止無證移民湧入美國。這是拜登在無證移民議題上的一大讓步。圖為他27日離開白宮南草坪，搭機前往南卡州出席競選造勢活動。(歐新社)

拜登說，「既經磋商的提案，假如通過立法，即將成為我國史上最嚴格、公平的改革，確保邊界安全。即將賦予身為總統的我新的應急權威，在國境變得太沉重時加以關閉。假如能取得該權威，我自法案簽字為法律當天起就會動用」。

未來每日逾4000難民 關閉邊境

據即將公布的包裹方案，國土安全部即將取得新的緊急授權，假如一周期間每日平均遭遇4000難民，就得關閉邊境。假如任何一周，移民越境超過日均5000人；國安部就要向還未進入任何入口港的無證客關閉邊境。

依新的提案，任何移民，如在邊界關閉期間兩次想越界，一年之內不得入美。

強生預言參院版不會在眾院過關

拜登祭出最新努力，想拯救本協議；但更早之前幾小時，眾院議長強生則試圖扼殺它存活的最後幾許希望，反覆表示協議在共和黨居多數的眾院，幾乎可以肯定無法存活。

這是本邊界協議最新的陰森預言；在此之前，參院共和黨人本周便承認，川普的反對讓本計畫政治上窒礙難行，共和黨無法接受，已經沒有存活的機率。

前後任總統鬥爭 移民成選戰焦點

拜登26日晚間的聲明不啻反擊川普耗盡苦心，想把該協議半路擊沉，前、現任兩位總統展開高規格的鬥爭，移民與邊界勢必成為總統選戰的中心問題。

移民法案在國會蹣跚難行，額外援助烏克蘭法案也陷入僵局，極右派眾院共和黨人堅決反對該案，揚言假如強生不顧他們反對硬要強推，就要罷免他。

愈來愈多懷疑派共和黨人主張，總統已擁有足夠的法寶、行政權，足以大量限制移民進入國家，但拜登拒絕使用。拜登26日發言不可能撼動那群人。強生強調，很多選民在問：一個政府不願執行已列在法典的法律，磋商新法有什麼用？強生表示，拜登要共和黨相信他認真於保護國家主權，只要立即採取行動、展現善意即可。