川普官司再敗 誹謗案判賠女作家8330萬天價

川普在對方律師結辯時，突兀地起身離開法庭。（路透）

控告前總統川普 性侵勝訴的專欄女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)再告川普誹謗案，由七名男性，兩名女性組成的曼哈頓 聯邦法院陪審團26日裁定，川普必須賠償8330萬元；裁決出爐後，川普立即表示將上訴。

判定金額是作家求償的7倍

80歲的卡洛爾從兩起案件判決共計獲得8830萬元賠償；她步出曼哈頓法院時並未對媒體發表談話，僅透過公關發表聲明指出：「對於所有曾經被擊倒後又站起來的女性來說，這是一次偉大勝利，對於企圖不斷踐踏女人的所有惡霸來說，這是一次嚴重失敗。」

卡洛爾指控1996年遭到川普性侵，川普則長期透過社群媒體攻擊卡洛爾；美聯社分析，陪審團的裁定對川普來說，堪稱「尖銳又昂貴的指責」。

卡洛爾2019年出版回憶錄，書中透露1996年在紐約第五大道波道夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間遭房地產 大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年5月裁定川普須賠償卡洛爾500萬元。川普駁斥性侵指控並且上訴，反批卡洛爾造謠說謊，被卡洛爾提告誹謗並求償1200萬元。

卡洛爾聆聽陪審團裁決時緊握律師的手，宣布賠償金額時露出微笑，幾分鐘後則流著淚與律師團擁抱。

陪審團判川普要賠償女作家8830萬元的天價，川普痛批司法已成政治工具；川普每次出庭也都很有戲，不斷槓上法官。（路透）

川普26日稍早現身法庭，但在卡洛爾律師結辯時離開。等到辯護律師開始結辯時，川普才又回到法庭，陪審團討論時也仍留在法庭。陪審團宣布裁決之前半小時，川普已離開法院。

川普發表聲批可笑 將提上訴

陪審團裁決出爐後不久，川普發表聲明說：「絕對可笑。」他表示：「我們的司法制度已經失控，被拿來當成政治工具。」

川普在紐約另一起民事訴訟，如今也在等待判決出爐。川普涉嫌浮報房地產價值並誤導銀行及保險公司，2022年遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，檢方要求川普返還3億7000萬非法獲利。

川普是否有足夠財力因應同時出現的民事訴訟賠償，引起媒體討論。根據報導，2021年6月30日截止的會計年度是外界可以取得年份最近的川普財務報告，紀錄顯示川普持有2億9400萬元現金及現金等價物品。2023年11月，川普在紐約金融詐欺案出庭作證時說：「我負債很少，現金很多。」

卡洛爾第一起訴訟川普不曾出庭，川普事後表示後悔，堅持要在卡洛爾第二件訴訟為己辯護，然而25日出庭作證卻歷時不到三分鐘便結束。