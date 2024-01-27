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不甩川普威脅「捐給她就列黑名單」 海理1天募得120萬元

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普威脅要把捐款給對手總統初選對手海理的人列入黑名單後，海理競選總部宣布，海理(前)在一天內就募得120萬元。(美聯社)
前總統川普威脅要把捐款給對手總統初選對手海理的人列入黑名單後，海理競選總部宣布，海理(前)在一天內就募得120萬元。(美聯社)

儘管在共和黨總統初選中遙遙領先的前總統川普威脅捐款給對手妮姬‧海理(Nikki Haley)的人，要把他們列入黑名單，但海理競選總部25日宣布，川普此舉讓海理一天內就募得120萬元。

海理的發言人葛蘭-巴尼斯(AnnMarie Graham-Barnes)25日說，川普被自己的計謀「大大打臉」。

海理競選總部說，川普23日在新罕布夏初選大贏海理11%以後，捐款人「總共捐了260萬元給我們」。

海理矢言選戰要繼續打下去，下一仗就在她曾任州長的故鄉南卡羅來納州；民調顯示，川普在南卡州的支持度遠超過海理。

川普連贏愛阿華和新罕布夏兩個最早舉辦初選的州後，海理仍不退選，不滿競選經費不能直接拿來對付民主黨的拜登，還要用來對付本黨同志。

24日晚，他把砲火轉向捐款給海理的人，在自己的Truth Social社群媒體發文說，「過去我競選、勝選後，我注意到，捐款給敗選者的人，馬上跑到我這兒，說想要『貢獻棉薄之力』。」

「當然，政治上這沒什麼，不過，對我，可不再如此，從此刻起，任何捐款給那隻鳥腦(Birdbrain)的人，永遠不得進入本『讓美國再度偉大』陣營。」他順便損對手「膚淺、愚笨」如鳥腦。

葛蘭-巴尼斯說，川普的態度凸顯出共和黨要選睚眥必報的人，還是真正保守派領導人的對比；捐款源源湧入，證明大家厭煩了政治秀，支持海理領導大家建立強大美國的願景。

紐約時報引述海理金主集團說，2023年下半年就籌得5010萬元，超過川普陣營同期的募款總額。海理連輸兩場後，仍能募到260萬元，讓川普不滿。

川普 南卡羅來納州 共和黨

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