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川普停止擴建佛州高球場 「地役權捐贈」有望減稅逾3億

編譯潘勛／綜合26日電
在佛州占地184畝的高爾夫球場，是前總統川普的重要投資項目之一。(美聯社)
在佛州占地184畝的高爾夫球場，是前總統川普的重要投資項目之一。(美聯社)

前總統川普的公司稅表顯示，他如果保證不在佛州占地184畝的高爾夫球場再大蓋特蓋，那麼按聯邦保護地役權法規，就可抵扣聯邦所得稅達3億2300萬元。

華爾街日報(WSJ)報導，這麼做是保護「川普全國多拉爾高爾夫俱樂部」(Trump National Doral Golf Club)裡的「藍怪物」(Blue Monster)高球場，或能幫忙川普降低他2022年賣掉自己位於華府的飯店應付稅金，同時也可讓人一窺這位共和黨總統候選領跑人，自2021年離開白宮後的財務狀況。這座位在邁阿密市、占地184畝的房地產達成的交易，是川普迄今為人所知、使用保護地役權節稅最大的一筆；以往曾引發州級官員及國稅局的疑問。這一筆的規模要比加州、紐約的類似案例大上十倍。

依當前稅率，這次協議可以替川普省上將近1億2000萬元的稅金。審過數百件地役權的節稅顧問沙伊(Russell Shay)表示，這筆金額之大為他生平僅見。

川普從第一次競選總統以來，個人繳稅一直是包圍他的政治旋風之一。他跟拜登總統等所有主要政黨候選人不同，一直拒絕透露他納稅情形，但被披露出來的文件顯示，他經常很多年收入為負值，繳的稅很少。

川普的公司2022年12月把多拉爾藍怪物高球場的開發權，捐贈給多拉爾市(City of Doral)，市議會一致票決接受，而且發決議文讚美「這塊知名勝地風景絕佳」。合約具有法律約束力，按合約，該高球場仍可營運，但川普及未來任何所有人要面臨約束，包括禁止蓋任何高於25呎的建築物，或總面積超過1萬平方呎。

沒有地役權約束，川普本可以把球場轉變為度假村。按地役權規定，球場必須免費向大眾開放，供有限度的健行或賞鳥之用。川普2012年購進多拉爾土地，蓋了四座高爾夫球場，藍怪物是其中之一。

川普的公司發聲明表示，對於能與多拉爾市、佛州漁業野生保育委員會、佛州保育局合作，在邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)保存近190畝公共灌溉的綠地，實感自豪無比；這是公家與私人合作的完美範例，為今日及後世保育這塊壯麗的地產。

依聯邦法律，房地產所有人做保護地役權捐贈，可以申請折抵所得稅，折抵額必須按鑑價為之，一般的算法是捐贈前與捐贈後的房地產價值差異。國稅局表示，2019年平均地役權捐贈為100萬元。

川普 佛州 房地產

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