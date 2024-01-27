最新民調：拜登任期第3年滿意度39.8% 自卡特以來新低

民調顯示拜登上台第三年施政滿意度僅39.8%，創卡特任總統以來新低，連任現危機。圖為他25日在威斯康辛州舉行競選造勢活動。(美聯社)

正尋求連任的拜登 總統選情再次拉警報，根據蓋洛普(Gallup)最新民調 ，拜登上台第三年的施政滿意度低迷，創下前總統卡特(Jimmy Carter)以來最低。卡特當年角逐連任並未成功，1980年11月4日大選敗給代表共和黨參選的對手雷根(Ronald Reagan)。

統計顯示，從2023年1月20日至2024年1月19日之間，根據12項民調結果，平均只有39.8%民眾對拜登施政感到滿意，創下1950年代以來歷任總統倒數第二差民調表現，僅優於卡特。卡特任期第三年時，綜合當年24項民調結果，從1979年1月20日至1980年1月19日之間的施政滿意度為37.4%。

拜登上台最初半年裡，施政滿意度在50%左右徘徊，美國自阿富汗撤軍引發各種混亂，加上Delta變種病毒出現帶來衝擊，使得拜登施政滿意度從2021年8月、9月開始驟跌。

拜登是否步上像卡特一樣連任失敗的命運？新聞周刊(Newsweek)26日分析，1979年至1980年的美國，與2023年到2024年之間截然不同，1979年時美國油價 飛漲，通膨超過10%，還有轟動國際的美國公民遭伊朗民兵挾持事件。

2022年6月全國平均汽油價格創下每加侖5.016元高點，但美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)指出，過去一年裡價格回穩，今年1月為3元左右。

報導指出，通膨同樣呈現降溫趨勢，聯準會(Federal Reserve)上個月宣布將不再積極升息，甚至很快可望調降利率。

蓋洛普民調報告指出，過去曾有總統在任期第四年時施政滿意度大幅進步的前例，後來贏得連任選舉，然而拜登施政滿意度比這幾位前任總統都低，由此可見面臨的考驗更為艱難。

蓋洛普指出，若對拜登感到不滿意的民主黨員願意予以支持，拜登施政滿意度就能獲得些微加分，不過拜登連任選舉的致勝關鍵策略，還是在於爭取高比例獨立選民支持，要能說服獨立選民政績表現良好，值得連任。