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28%美國人是「無神論者」50年來比率激增

編譯盧炯燊／綜合25日電
「無信仰者」日增，伊州一處教堂，參加主日禮拜的信徒也愈來愈少。（美聯社）
「無信仰者」日增，伊州一處教堂，參加主日禮拜的信徒也愈來愈少。（美聯社）

美國綜合社調查(General Social Survey)指出，1972年美國人有5%不相信宗教，2007年這個比率增至16%，2022年更高達30%，去年稍為回落至28%。

隨著過去半個世紀美國人無神論者的激增，丕優研究中心(Pew Research Center)24日公布一個有關「無信仰」(Nones)的報告，指出無神論者都屬多元化、年輕、左傾，這或許會為美國這個世俗化國家的未來提供了線索。

丕優這份報告是迄今為止涉及範圍最大的「無信仰」報告之一，也顛覆了過去思想；報告發現56%的受訪者，相信除聖經上帝之外還有「某種更高的力量」、67%相信人類有靈魂，大多數人相信非人類動物及自然擁有精神能量。

調查結果也駁斥了「不相信宗教是因為對宗教懷有敵意」的觀點， 而是絕大多數人認為宗教會造成撕裂及互不包容，鼓勵迷信及不合邏輯的思維，但也有58%表示宗教會給人有意義和目標來幫助社會。

就未來而言，報告指50歲以下的人裡有69%不認同宗教，成年人裡也只有45%認同宗教。

丕優強調，這個報告並不是反宗教，只是說明民眾現在是不太關心宗教；81%說在他們的生活中，宗教不太重要或根本不重要；97%每年只參加數次或根本不參加宗教活動。

有關調查也希望藉此了解民眾如何建構自己的價值觀，結果44%的無神論者表示，萬事萬物都有科學解釋，相比之下，有宗教信仰者有此認為的僅為16%。 56%無神論者認為科學利大於弊，有宗教信仰者其比率只有40%如此認為。

不少專家、學者在解讀這個報告時有不同看法。曾接受丕優諮詢這個報告的佛州坦帕大學(University of Tampa)社會學家克拉根(Ryan Cragun)表示，報告詳細闡述了美國人對靈性的看法。他認為，從1980年代開始對全球的研究表明，在2010年代，宗教開始衰落，美國也不例外。

「無信仰者」日增，一名男子走過鹽湖城的一處聖殿。（美聯社）
「無信仰者」日增，一名男子走過鹽湖城的一處聖殿。（美聯社）

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