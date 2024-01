14年前裸體表演被性騷 藝術家稱MoMA「視而不見」提告

「行為藝術教母」阿布拉莫維奇著名作品「無量無邊」回顧展,觀眾從兩名裸體表演者中間穿過。紐約現代藝術博物館被告當參觀者騷擾時,未採取糾正行動。(IMDb)

現年50歲的行為藝術家博納菲德(John Bonafede)本周向紐約最高法院控告紐約現代藝術博物館 (Museum of Modern Art),稱他在2010年參加「瑪莉娜·阿布拉莫維奇:藝術家在場」(Marina Abramovic : The Artist Is Present)回顧展裸體表演時,多位參觀者騷擾、伸鹹豬手,館方卻未能採取糾正行動,他要求MoMA賠償精神困擾、職業中斷、羞辱等損害。

博納菲德參加的是「行為藝術教母」阿布拉莫維奇(Marina Abramovic)1970年代最著名作品之一「無量無邊」(Imponderabilia)回顧展,由兩名裸體表演者對站在狹窄門口,鼓勵遊客從兩人中間空隙擠進藝廊。

訴訟指出,博納菲德在表演中遭五名參觀者七次性攻擊;他向MoMA保全人員舉報其中四人,保全人員將這些人逐出展場;第五人是保安人員直接觀察到攻擊行動。博納菲德指責MoMA官方對這些襲擊事件「視而不見」,還營造了充滿敵意的工作環境,要表演者忍受觀眾不守規矩的行為。

博納菲德在距離展覽近14年後提訟,是依紐約州 「成人倖存者法」(Adult Survivors Act);該法以一年效期,暫停適用性侵犯追訴期限,為遭受不當性行為者提供訴訟索賠窗口。該法去年11月已到期,但此案經協議獲得通融。

「博納菲德認為,主要機構應當有這樣前衛的表演藝術,」他的律師弗萊徹(Jordan Fletcher)說:「他的目標是確保表演者得到適當照顧並確保安全。」

2010年那項回顧展是近代史上最具決定性的博物館展覽之一,有助促使藝術界表演合法化,阿布拉莫維奇這位塞爾維亞行為藝術家也因此成為全球名人;2012年「藝術家在場」紀錄片記錄了她為展覽所做的艱苦準備。