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AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

14年前裸體表演被性騷 藝術家稱MoMA「視而不見」提告

記者胡玉立／綜合報導
「行為藝術教母」阿布拉莫維奇著名作品「無量無邊」回顧展，觀眾從兩名裸體表演者中間穿過。紐約現代藝術博物館被告當參觀者騷擾時，未採取糾正行動。（IMDb）
「行為藝術教母」阿布拉莫維奇著名作品「無量無邊」回顧展，觀眾從兩名裸體表演者中間穿過。紐約現代藝術博物館被告當參觀者騷擾時，未採取糾正行動。（IMDb）

現年50歲的行為藝術家博納菲德(John Bonafede)本周向紐約最高法院控告紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)，稱他在2010年參加「瑪莉娜·阿布拉莫維奇：藝術家在場」(Marina Abramovic : The Artist Is Present)回顧展裸體表演時，多位參觀者騷擾、伸鹹豬手，館方卻未能採取糾正行動，他要求MoMA賠償精神困擾、職業中斷、羞辱等損害。

博納菲德參加的是「行為藝術教母」阿布拉莫維奇(Marina Abramovic)1970年代最著名作品之一「無量無邊」(Imponderabilia)回顧展，由兩名裸體表演者對站在狹窄門口，鼓勵遊客從兩人中間空隙擠進藝廊。

訴訟指出，博納菲德在表演中遭五名參觀者七次性攻擊；他向MoMA保全人員舉報其中四人，保全人員將這些人逐出展場；第五人是保安人員直接觀察到攻擊行動。博納菲德指責MoMA官方對這些襲擊事件「視而不見」，還營造了充滿敵意的工作環境，要表演者忍受觀眾不守規矩的行為。

博納菲德在距離展覽近14年後提訟，是依紐約州「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)；該法以一年效期，暫停適用性侵犯追訴期限，為遭受不當性行為者提供訴訟索賠窗口。該法去年11月已到期，但此案經協議獲得通融。

「博納菲德認為，主要機構應當有這樣前衛的表演藝術，」他的律師弗萊徹(Jordan Fletcher)說：「他的目標是確保表演者得到適當照顧並確保安全。」

2010年那項回顧展是近代史上最具決定性的博物館展覽之一，有助促使藝術界表演合法化，阿布拉莫維奇這位塞爾維亞行為藝術家也因此成為全球名人；2012年「藝術家在場」紀錄片記錄了她為展覽所做的艱苦準備。

這場展覽對許多表演者來說很辛苦；有些參與者在館內演出時暈倒，博物館後來縮短既定時程以防演出者過勞；有些演出者抱怨訪客不當觸摸他們的身體、對其外表做出粗魯評論。

「行為藝術教母」阿布拉莫維奇2010年在紐約現代藝術博物館舉行「藝術家在場」展覽...
「行為藝術教母」阿布拉莫維奇2010年在紐約現代藝術博物館舉行「藝術家在場」展覽引發官司。（取自IMDb）

博物館 紐約州

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