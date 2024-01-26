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「綠野仙蹤」桃樂絲戲服 獲准拍賣

編譯周芳苑／綜合25日電
這件藍白格子連身裙搭配白色襯衫，是電影綠野仙蹤裡的戲服，聯邦法官允許拍賣，獲贈該戲服的神父家族不可阻止 。(美聯社)
這件藍白格子連身裙搭配白色襯衫，是電影綠野仙蹤裡的戲服，聯邦法官允許拍賣，獲贈該戲服的神父家族不可阻止 。(美聯社)

私立美國天主教大學(Catholic University of America，CUA)拍賣經典奇幻電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)片中一件戲服，當初獲贈該戲服的神父家族後人提告阻止，聯邦法官予以駁回，允許拍賣繼續進行。

1973年，女演員兼藝術家麥坎布里奇(Mercedes McCambridge)將這件戲服贈送給時任CUA戲劇系主任的哈特克神父(Father Gilbert Hartke) ；這件戲服1980年代一度失蹤，直到2022年才被尋獲。

服裝失而復得後，CUA準備將其拍賣。消息傳出後，哈特克神父的侄女安·哈特克(Barbara Ann Hartke)提起訴訟，2022年5月爭取到阻止拍賣的臨時禁令；哈特克女士聲稱代表已故神父，擁有其遺留資產，該洋裝並非為學校所有。

身為神職人員，哈特克生前放棄世俗財產，並宣布所有財產都歸天主教「道明會」(Dominican Order)所有。

法庭文件顯示，哈特克神父1986年立下的遺囑稱，除了他的姓名權之外，沒有任何財產可遺贈；哈特克女士並無資格為了擁有這件衣服提起訴訟，該案去年12月11日便在被告要求下被駁回。

但哈特克女士不服，二度提訴，23日再次被紐約南區聯邦法院駁回。

邦瀚斯拍賣行在宣傳中提到，這件藍白格子連身裙搭配白色襯衫原訂2022年5月標售，是女星茱蒂嘉蘭(Judy Garland )在綠野仙踪電影裡兩套服裝之一，她所飾演的桃樂絲在城堡中與西方邪惡女巫對峙時便穿著這套洋裝。

另一套洋裝於2015年由邦瀚斯拍賣行以156萬5000元落槌。

CUA尚未宣布何時重新拍賣這件洋裝，該校計畫將利用拍賣所得為戲劇系增添一名教師名額。

CUA羅姆音樂戲劇與藝術學院(Benjamin T. Rome School of Music, Drama, and Art)院長利里-華沙(Jacqueline J. Leary-Warsaw)表示，很高興將利用拍賣籌資、造福哈特克神父深愛的學校。

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