中國電商Temu擴大營運範圍 將開放歐美賣家進駐

中國電商拼多多屬下的鐵木(Temu)網購平台可能對美國和歐洲商家開放，讓歐美商家能在平台上販售產品。(美聯社)

美聯社25日報導，中國電商 拼多多屬下的鐵木(Temu)網購平台將對美國和歐洲商家開放，讓歐美商家能在平台上販售產品；總部在波士頓的Temu發言人向美聯社確認上述擴大營業計畫，但細節暫不提供，因為還沒最終定案。

Temu於2022年進軍北美市場後，以低價中國貨如九元的毛線衣和五元的精美瓷杯，打動不少消費者，獲得廉價精品購物好地方的美名，購物應用軟體可免費下載，去年還成為蘋果手機的下載冠軍，數量超過抖音、Instagram和YouTube等平台。

「市場脈動」(Marketplace Pulse )研究公司估計，目前有10萬多家中國廠商在Temu平台賣東西，工廠把貨品直接送到中國各地的倉儲中心，然後直接向美國等全球各地買家發貨。Temu在加拿大廣告的產品，有些價格僅市價的一折。

中國電商拼多多屬下的鐵木(Temu)網購平台可能對美國和歐洲商家開放，讓歐美商家能在平台上販售產品。(美聯社)

直接從中國發貨，引起國會議員的注意，尤其看不慣中國經濟崛起的右派議員，直喊這家中國電商鑽美國貿易法律的漏洞。

眾院中國共產黨戰略競爭特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)去年6月發布報告說，Temu和Shein時裝銷售平台利用一世紀前的美國貿易法，每批800元以下可免進口稅，海關檢查也不嚴，大量出口到美國，占所有這類免稅進口商品總量的30%以上。

這份報告譴責Temu「寬鬆」看待美國的貿易法規，產品供應鏈 遭強迫勞動污染的風險「極高」。Temu回應說，這項指控「毫無根據。」

Temu過去幾個月和同樣中國人控股但總部在新加坡 的「希音」(Shein)打官司，鬥得非常厲害。Shein近年來在北美也大獲消費者青睞。

去年10月，這兩家企業撤下彼此互告的所有訴訟。互告的內容大抵為對方供應鏈的問題，以及侵犯版權。Temu於12月再度提告Shein，指後者以流氓幫派的手法脅迫供應商，企圖阻撓Temu在美國的發展。