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AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

美上季經濟成長率達3.3% 全年GDP成長2.5%

記者張大仁／綜合報導
由於消費者支出強勁，商務部25日公布的統計顯示去年第四季美國經濟成長率達到3.3%，優於預期。(路透)
由於消費者支出強勁，商務部25日公布的統計顯示去年第四季美國經濟成長率達到3.3%，優於預期。(路透)

由於消費者支出強勁，商務部25日公布的統計顯示去年第四季美國經濟成長率達到3.3%，優於預期；這份報告也顯示上季通膨壓力開始消退，普遍預期聯準會將在今年上半年某個時機開始降息，而聯準會下周會議預計將維持政策利率在目前的5.25%-5.50%區間不變。

根據商務部的統計，第四季經濟成長快於預期，全年成長2.5%，大減聯準會大幅升息後2023年經濟衰退的可能性；商務部經濟分析局25日在第四季GDP的預先估計中表示，上季國內生產毛額(GDP)年化成長率為3.3%。

第三季經濟成長4.9%。經濟學家預測第四季GDP將成長2.0%；預測範圍從0.8%到2.8%不等。經濟擴張速度高於聯準會官員認為的1.8%非通膨成長率。

與今年情況一樣，強勁的消費支出推動了經濟擴張。本季個人消費支出成長2.8%，較上期略有下降。

州和地方政府支出也做出貢獻，增加了3.7%；聯邦政府支出增加2.5%。私人投資總額成長2.1%，這是本季經濟強勁的另一個重要因素。

在通膨方面，個人消費支出(PCE)物價指數上漲2.7%，低於一年前的5.9%；而剔除食品和能源的核心PCE則上漲3.2%，去年為5.1%。

然而，按季計算，通膨率均低得多。核心PCE物價上季上漲2%，而總體PCE漲幅為1.7%。

去年的GDP成長速度從2022年的1.9%開始加速。自2022年中期以來，業界領袖和一些經濟學家一直認為即將出現經濟衰退。經濟的耐力在一定程度上反映出勞動市場的韌性，其特點是裁員率低和薪資成長強勁，支撐了消費者支出。

新冠疫情期間政府支出的增加以及接近零的利率，讓一些企業和家庭能夠鎖定低利率，也有助於避免經濟衰退。

經濟學家的悲觀預測主要基於聯準會快速升息以抑制需求。大多數人已經收回了經濟衰退的看法，現在預計今年經濟成長將緩慢。

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