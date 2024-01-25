CNN：新罕州投海理選民 7成非登記共和黨員

新罕州邊境小鎮迪斯維爾諾契共和黨選民，23日一早就排隊投票，海理在此大獲全勝，顯示共和黨溫和派與未決定的選民放棄川普。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)出口民調指出，新罕布夏州23日共和黨 初選，七成投票 給海理(Nikki Haley)的選民並非登記共和黨員，多為獨立選民，僅27%為共和黨人，與投給前總統川普 的人相反；另外，據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)統計，截至24日上午在共和黨初選投票的新罕州選民約30萬人，打破以往記錄。

票投海理的另3%選民參與初選前並未表明政黨屬性。

CNN出口民調發現，七成投給川普的人都是有登記的共和黨人，27%未表明黨籍，3%以往未登記為選民。

新罕州選民不必登記為共和黨員才能在共和黨初選投票，但登記為民主黨員者則不能。

出口民調發現川普與海理選民有這麼鮮明差異，此外還追蹤另一個問題，即選民對2020年總統選舉正當性的看法。民調發現，八成的川普支持者相信川普的說法，即拜登並未正當地在2020年選舉獲勝，但83%的海理選民表示，拜登2020年公平地擊敗川普。

川普不實宣稱，民主黨人可以參與共和黨初選，海理指望那些人的票來幫忙她。但民主黨人要在去年10月6日改換黨籍，或者變成不表示黨籍，才能參與這次初選。

川普與海理選民的差異，對海理想在共和黨接下來的初選選下去，是一大警訊，因為並非所有的州都允許獨立選民參與初選；海理必須大幅改善自己在共和黨登記選民的支持率，才選得下去。

新罕州開放未表明黨籍州民去共和黨或民主黨初選投票，而他們在全州87萬3000名已登記選民中占將近40%。海理本指望能在新罕州較溫和派選民中殺出血路，藉著獨立選民的高出席率而讓她取勝。但經證實新罕州川普支持者忠於他，讓海理近幾周取得的新勢頭受挫。

哥倫比亞廣播公司新聞網表示，新罕州州務卿初選投票前預測投票率會創紀錄。但一些名嘴警告說，23日出席率可能會低於預期，畢竟共和黨初選參選人縮小到只剩川普及海理，其他人均已退選，相形以往很不尋常；只是，仍有大批選民出來投票。今年共和黨初選共有30多萬票，打破2016年約28萬7000票的紀錄。