新罕州溫和及獨立選民多不挺 川普11月大選面臨挑戰

新罕州共和黨初選開票結果顯示，半數以上共和黨選民支持川普，但獨立選民卻不喜歡他，對川普進入11月舉選是一警訊。(美聯社)

共和黨 新罕布夏州初選23日結束後的出口民調 數據顯示以及眾多分析師指出，前總統川普 雖然在新罕州初選獲勝的風光，掩蓋他在溫和派選民及獨立選民之間其實很弱的實情，因為他可能在11月總統大選投票時，再度面臨溫和派選民及獨立選民，所以新罕州雖然獲勝，但對川普也是個警訊。

路透(Reuters)報導，川普在取得共和黨提名方面遙遙領先，目前只剩前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)還在跟他競選；他23日取得55%共和黨選票，比海理多出了11個百分點。

「愛迪生研究」(Edison Research)機構公布新罕州23日出口民調指出，一些重要的選民層似乎對川普很冷淡，反而喜愛海理。川普的支持者在2021年1月6日發動國會暴亂案。

大約35%參與新罕州初選的選民自認為溫和派或自由派，正是11月普選時很關鍵重要的那一類選民；根據23日新罕州的出口民調，他們當中只有五分之一投給川普，大約四分之三投給海理。

要知道，新罕州初選也開放給並未登記政黨屬性選民投票，因此，一些民主黨傾向的人也參加了；路透採訪兩名顧問認為，出口民調有些警訊，川普要有警覺。

亞利桑納州共和黨策士考林(Chuck Coughlin)審核數據後指出，川普的聯盟靜態可測，他的基本盤太小，不足以贏得總統選舉；川普11月再戰拜登，最好希望民主黨及無黨派選民的熱情度很低，都不出來投票。

總統選舉大致上是由六、七個戰場州決定，因此那些州的獨立及溫和派選民，都有超大的影響力。

另外，川普在大學畢業選民中也表現不佳，只贏得39%這類選票，相形下海理取得59%。川普的弱點在大學畢業女性中尤為凸出，只有36%。可確信的是，有大學文憑的選民在共和黨初選中的占比，要比他們在2020年全國選舉來得高，23日占約一半，相形2020年占約40%。

新罕布夏州很小，是個白人占絕大多數的東北部州，近幾次總統選舉都投給民主黨，不必然代表搖擺州或者全國。

但民主黨策士崔比(Joe Trippi)表示，這次出口民調強化拜登要戰勝川普，爭取到獨立選民及溫和派共和黨是重大戰略；另外，最高法院2022年推翻聯邦對墮胎權的保護，或許讓他們更遠離川普。