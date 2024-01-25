涉聯合操控獎助學金 耶魯等5名校1億元和解

包括耶魯、哥大等五所名校被控共謀違反反托拉斯法操控獎學金，23日以1.045億元和解官司。圖為耶魯大學。（美聯社）

耶魯 、布朗、哥倫比亞、杜克和愛默蕾大學(Yale, Brown, Columbia, Duke and Emory universities)五大名校23日晚向法院表示，願以1億450萬元和解反托拉斯法官司，這些學校被控共謀限制某些學生獲得獎助學金。

全美共17所大學遭指控違法收費，目前已有八校同意和解。芝加哥大學去年8月率先以1350萬元和解，萊斯大學(Rice University)去年10月以3375萬元和解一宗集體訴訟，范德堡大學(Vanderbilt University)去年11月與法院達成「原則和解協議」，但未公布金額。

包括耶魯大學、哥倫比亞大學在內的五所名校，被控共謀操控獎學金，23日以1.045億元和解官司。圖為哥大的畢業典禮。（美聯社）

另九所大學分別是加州 理工學院(Caltech)、康乃爾大學、達特茅斯學院(Dartmouth College)、喬治城大學、約翰霍普金斯大學(JHU)、麻省理工學院(MIT)、西北大學、聖母大學(University of Notre Dame)和賓州大學(University of Pennsylvania)。

法庭文件顯示，耶魯和愛默蕾將各拿出1850萬元，布朗大學1950萬元，杜克2400萬元償付歷屆受影響的學生；校方強調，和解不表示認錯，只是想提早結束拖了兩年的官司，以免繼續分神打官司並支付訴訟費用。

若原告學生分完和解金還有剩餘，餘款將捐給「幫助弱勢學生及家庭就讀高等教育機構」的慈善團體；和解案經伊利諾州 主審法官同意後，即可實施。

2022年元月向伊利諾州聯邦法院提出的訴狀指出，根據聯邦反托拉斯法的豁免條款，各大學在計算學生的獎助學金時可以合作，但不能在核發入學許可時，將申請人的財務狀況列入考量。

訴狀指出，被告學校確實把入學申請人支付學費的能力列入考量，例如富裕捐款人的子女在候補錄取名單中，較容易被排在前面而錄取，違反反托拉斯法賦予的豁免權。

這些被告學校根據1994年反托拉斯法「例外條款」(antitrust exemption)成立「568校長社團」(568 Presidents Group)，在社團運作下，協調對新生的收費事宜，而該條款於2022年秋季到期失效。

原告律師說，收到的和解費將分配給過去20年來就讀這17所大學的20萬名學生，包括目前還沒有和法院達成和解的九所。