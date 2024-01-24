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報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

報稅軟體TurboTax多數要付費 廣告遭禁宣傳免費

編譯周芳苑／綜合23日電
報稅季到了，報稅軟體TurboTax開始寄送宣傳廣告，誤導納稅人該軟體免費，遭聯邦貿委會禁止TurboTax做廣告。(美聯社)
報稅季到了，報稅軟體TurboTax開始寄送宣傳廣告，誤導納稅人該軟體免費，遭聯邦貿委會禁止TurboTax做廣告。(美聯社)

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)22日針對知名報稅軟體TurboTax製造商財捷公司(Intuit Inc.)的免費服務廣告下達最後命令，指稱該公司欺騙消費者，規定該公司除非對所有消費者都免費、或者明確揭露資格，將禁止宣傳免費服務。Intuit公司聲明已提出上訴。

Intuit：FTC決定有嚴重缺陷 已提上訴

FTC裁定Intuit公司欺騙，大張旗鼓廣告聲稱消費者可使用TurboTax免費報稅，事實上內藏諸多資格限制，許多人不符資格，最後只好付費。

FTC委員意見詳細列舉Intuit公司多年來在電視、廣播和網路上大打廣告，全美各地無孔不入，極其惡劣。

最新命令除禁止Intuit公司在毫無前提之下大打廣告宣稱其軟體可免費外，另要求披露符合免費資格的消費者比率、並且註明是否多數納稅人壓根不符資格。

FTC並命令，假如廣告空間有限，Intuit公司務必要明確列出或附上連結，讓大家了解獲得免費商品或服務的條件與規定；最新命令也禁止 Intuit歪曲產品或服務的退款政策和價位等重要事實。

Intuit公司在23日媒體聲明中說，FTC決定有嚴重缺陷，已提上訴。

Intuit公司指出，FTC身兼原告、法官、陪審團、以及上訴法官，是個有偏見的系統，假如整件事最終回到中立客觀的體系，Intuit公司將占上風。

FTC最終命令維持了首席行政法法官查佩爾(D. Michael Chappell)9月的最初決定。

2022年Intuit曾同意支付440萬人賠償金

最新命令並無金錢處罰，但Intuit公司先前曾因宣傳免費服務而面臨巨額指控；在全美50州檢察長簽署的2022年和解協議中，Intuit公司同意暫停TurboTax 「免費、免費、免費」廣告活動，並向全美近440萬納稅人支付1.41億元賠償金。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，受影響的人主要是有資格享用聯邦免費報稅服務的低收入消費者，這些人相信Insult公司而捨棄聯邦免費報稅服務，最終竟付費使用TurboTax軟體報稅。

FTC裁定Intuit公司大張旗鼓廣告聲稱消費者可使用TurboTax免費報稅，...
FTC裁定Intuit公司大張旗鼓廣告聲稱消費者可使用TurboTax免費報稅，事實上內藏諸多資格限制，許多人最後只好付費。(美聯社)

報稅 低收入 紐約州

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